صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئینی عدالت،متروکہ وقف پراپرٹی کی الاٹمنٹ کافیصلہ کالعدم قرار

  • پاکستان
آئینی عدالت،متروکہ وقف پراپرٹی کی الاٹمنٹ کافیصلہ کالعدم قرار

ہندوؤں کی اراضی محکمہ تعلیم کو کیسے الاٹ کر دی ؟ لاہورہائیکورٹ کیس دوبارہ سنے

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر )وفاقی آئینی عدالت نے متروکہ وقف کی پراپرٹی محکمہ تعلیم پنجاب کو الاٹمنٹ کے معاملے پر لاہور ہائیکورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے ، آئینی عدالت معاملے کو فیصلے کیلئے لاہور ہائیکورٹ کو ریمانڈ بیک کر دیا،عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ لاہور ہائیکورٹ نئے سرے سے کیس سن کر فیصلہ کرے ۔وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے متروکہ وقف املاک کی پراپرٹی محکمہ تعلیم کو الاٹمنٹ کے معاملے پر سماعت کی اور حکومتی تنازع قرار دینے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم دے کر معاملہ دوبارہ عدالت عالیہ کو بھیج دیا۔

جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے کہ متروکہ وقف پراپرٹی کو محکمہ تعلیم کو الاٹ کرنا دو حکومتوں کا تنازع نہیں ہے ،انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے متروکہ املاک محکمہ تعلیم کو الاٹ کرنے پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ ہندوؤں کی ارتھی جلانے کی اراضی محکمہ تعلیم کو کیسے الاٹ کر دی گئی؟ مزید یہ کہ 1989 میں الاٹ زمین پر اب تک تو تعمیرات ہو چکی ہوں گی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے متروکہ املاک سے پوچھا کہ الاٹمنٹ پر ادارے نے خود کیا ایکشن لیا اور املاک نے اپیل سینٹرل گورنمنٹ کے نام سے کیوں دائر کی؟جس پر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت سے ہدایات لینے کیلئے وقت بھی مانگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج: 1153پوائنٹس کی تیزی ،128ارب منافع

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا1900روپے سستا

ترسیلات میں9.4فیصد اضافہ، 3.20ارب ڈالر موصول

پی ایچ ڈی ای سی کی جانب سے مرچ کی پیداوار کیلئے ٹریننگ ورکشاپ

رواں سیزن کینو کی برآمدات کیلئے 3لاکھ ٹن کا ہدف مقرر

ایس آئی ایف سی کی حکمت عملی سے بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak