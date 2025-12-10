اضافی بجلی کھپت پر صنعت و زراعت کیلئے رعایتی نرخ منظور
اسلام آباد(نامہ نگار)ملک میں صنعتی و زرعی ترقی کے فروغ کے حوالے حکومت کا انقلابی قدم،حکومتی ریفرنس پر نیپرا کی جانب سے اضافی بجلی کی کھپت پر رعایتی نرخ منظور۔نیپرا کا فیصلہ وفاقی حکومت کو موصول۔
وزارت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صنعتوں کا اضافی بجلی کی کھپت پر 22روپے 98 پیسے فی یونٹ چارج ہوگا۔ پاور ڈویژن نے نوٹیفکیشن کے حوالے سے اقدامات شروع کردئیے ،صنعتی پیکیج سے گھریلو ،کمرشل صارفین متاثر نہیں ہوں گے ۔وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ صنعتی پیکیج سے ملک میں صنعتی و زرعی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ پیداواری سرگرمیوں کو فروغ اورروزگارکے اضافی مواقع دستیاب ہوں گے ۔تین سالہ پیکیج سے انڈسٹریل سیکٹر مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی کرسکے گا۔ڈیٹا سینٹر اور کرپٹو مائننگ آپریشنز سمیت گرین فیلڈ صنعتیں بھی مستفید ہوں گی۔پاور ڈویژن کی جانب سے نوٹیفکیشن کے بعد پیکیج کا اطلاق ہوگا۔ زراعت کیلئے اضافی یونٹس کی قیمت 38 سے کم کر کے 22 روپے 98 پیسے کر دی گئی،صنعتی شعبے کیلئے اضافی یونٹس کی قیمت 34 سے کم کر کے 22 روپے اور 98 پیسے کر دی گئی۔