صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اضافی بجلی کھپت پر صنعت و زراعت کیلئے رعایتی نرخ منظور

  • پاکستان
اضافی بجلی کھپت پر صنعت و زراعت کیلئے رعایتی نرخ منظور

اسلام آباد(نامہ نگار)ملک میں صنعتی و زرعی ترقی کے فروغ کے حوالے حکومت کا انقلابی قدم،حکومتی ریفرنس پر نیپرا کی جانب سے اضافی بجلی کی کھپت پر رعایتی نرخ منظور۔نیپرا کا فیصلہ وفاقی حکومت کو موصول۔

وزارت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صنعتوں کا اضافی بجلی کی کھپت پر 22روپے 98 پیسے فی یونٹ چارج ہوگا۔ پاور ڈویژن نے نوٹیفکیشن کے حوالے سے اقدامات شروع کردئیے ،صنعتی پیکیج سے گھریلو ،کمرشل صارفین متاثر نہیں ہوں گے ۔وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ صنعتی پیکیج سے ملک میں صنعتی و زرعی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ پیداواری سرگرمیوں کو فروغ اورروزگارکے اضافی مواقع دستیاب ہوں گے ۔تین سالہ پیکیج سے انڈسٹریل سیکٹر مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی کرسکے گا۔ڈیٹا سینٹر اور کرپٹو مائننگ آپریشنز سمیت گرین فیلڈ صنعتیں بھی مستفید ہوں گی۔پاور ڈویژن کی جانب سے نوٹیفکیشن کے بعد پیکیج کا اطلاق ہوگا۔ زراعت کیلئے اضافی یونٹس کی قیمت 38 سے کم کر کے 22 روپے 98 پیسے کر دی گئی،صنعتی شعبے کیلئے اضافی یونٹس کی قیمت 34 سے کم کر کے 22 روپے اور 98 پیسے کر دی گئی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں لاکھوں کانقصان

ڈاکٹر وردہ کو اغوا کے 1 گھنٹے بعد ہی قتل کردیا گیا :پولیس

کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر ،ماں جاں بحق ، 4 بیٹیاں زخمی

وزیرآباد:جی ٹی روڈ پر نا معلوم شخص کی لاش برآ مد

ڈسکہ :موبائل ایپلی کیشن پر جوا کھیلتے ایک شخص گرفتار

وزیرآباد:نوجوان نے ہمسائے کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak