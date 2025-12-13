صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضر ت ابوبکر صدیق ؓ کایوم وفات کل عقیدت و احترام سے منایا جائیگا

  • پاکستان
حضر ت ابوبکر صدیق ؓ کایوم وفات کل عقیدت و احترام سے منایا جائیگا

لاہور(سیاسی نمائندہ )خلیفہ اول حضر ت ابوبکر صدیق ؓ کایوم وفات کل 22جمادی الثانی بمطابق 14 دسمبر بروز اتوارکو ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔

 اس سلسلہ میں مختلف مذہبی جماعتیں اور تنظیمیں ملک کے تمام بڑے شہروں میں جلسے ،سیمینار اور دیگر تقریبات منعقد کریں گی جس میں مقررین حضر ت ابوبکر صدیق ؓ کے فضائل ومناقب، سیرت و کردار اورسنہرے کارناموں پر روشنی ڈالتے ہوئے زبردست خراج عقیدت پیش کریں گے جبکہ کل کے قومی اخبارات و جرائد خصوصی اشاعت کا اہتمام،ریڈیو،ٹی وی اوردیگر ذرائع ابلاغ بھی خصوصی پروگرام پیش کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا مثبت اختتام،104ارب منافع

سونے کی ایک اور چھلانگ،10ہزار7سو روپے مہنگا،تولہ4لاکھ 54 ہزار سے اوپر

گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ،صنعتکاروں کا مسئلہ حل کرنیکا مطالبہ

مطالبات تسلیم نہ ہونے پرپٹرول پمپس بند کرینگے ، ڈیلرز

صنعت کا مالی بوجھ ناقابلِ برداشت ہو چکا ،او سی اے سی

مقامی صنعت کو مسابقت کے قابل بنایا جائے ،گوہر اعجاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak