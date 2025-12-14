مریم نواز کا شعبہ ٹرانسپورٹ کو صنعت کا درجہ دینے کا فیصلہ، 4 کمیٹیاں تشکیل
کمیٹیاں ٹرانسپورٹرز کی سفارشات مرتب کرکے حکومت کوپیش کریں گی، بلا ل اکبر کواری ڈی نیٹر مقرر اجلاس میں ہڑتال ختم کرنے کا باضابطہ اعلان ،ٹریفک آرڈیننس پر مشترکہ غور،مل کر عملدرآمد پر اتفاق
لاہور(دنیا نیوز)پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان امورطے پا گئے ، وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ٹرانسپورٹ کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینے کا فیصلہ کر لیا جبکہ حکومت پنجاب اور ٹرانسپورٹرز کے مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ٹرانسپورٹ کی صنعت کی بہتری، ترقی اور تمام مسائل کے حل کیلئے چار کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں، پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کو مرکزی کوارڈینیٹر مقرر کر دیا گیا۔ٹرانسپورٹرز نے مریم نواز کے فیصلے کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے کی ترقی کے لئے وزیراعلیٰ کے اقدامات کی بھرپور تائید وحمایت کرتے ہیں۔
سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیرِ صدارت گزشتہ روز اجلاس ہوا جس میں گڈز اور پبلک ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں نے شرکت کی اور ہڑتال کے خاتمے کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا۔ مسائل کے حل کے لئے قائم کردہ کمیٹیوں میں گڈز ٹرانسپورٹ کمیٹی، منی مزدا ٹرانسپورٹ کمیٹی، پبلک ٹرانسپورٹ کمیٹی اور سٹاف ڈیوٹی وہیکل کمیٹی شامل ہیں، کمیٹیاں ٹرانسپورٹرز کی سفارشات مرتب کر کے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو پیش کریں گی۔مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ٹرانسپورٹرز اور حکومتی نمائندے بدھ کے روز مشترکہ پریس کانفرنس میں حتمی تجاویز سامنے لائیں گے ، تمام تجاویز کو تین دن میں حتمی شکل دی جائے گی اور انتظامی اقدامات کیلئے ایک ماہ کی مہلت دی جائے گی۔
حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں میں ٹریفک آرڈیننس 2025 پر مشترکہ غور، مزید بہتری اور مل کر عمل درآمد کرنے پر اتفاق کیا گیا، ٹریفک آرڈیننس 2025 میں دیت کے متعلق کوئی شق شامل نہیں کی گئی۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ثبوت پر مبنی چالان پیش کئے جائیں گے ، ایک جرم پر چالان ہونے کے بعد دوبارہ اسی جرم پر اسی چکر میں دوبارہ چالان نہیں ہوگا، الیکٹرانک وَن ایپ کے ذریعے روٹس پر چالان کے عمل کو ریگولیٹ کیا جائے گا۔اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ ٹرانسپورٹرز کے مطالبے پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب مرکزی سطح پر ٹرانسپورٹرز کے مسائل کے حل کے لئے وزیراعظم شہبازشریف کو سفارشات پیش کریں گی۔
ٹرانسپورٹرز نے مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی حکومت اور دیگر صوبے بھی پنجاب کی طرح ٹرانسپورٹ کو صنعت کا درجہ دیں ۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق گڈز، پبلک ٹرانسپورٹ اور انتظامی امور پر مستقل کمیٹیوں کا ہر تین ماہ بعد اجلاس ہو گا، اوورلوڈنگ، ایکسل ویٹ، گاڑیوں کے سائز اور فٹنس سے متعلق مسائل ٹرانسپورٹرز کی مشاورت سے حل کئے جائیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہمارا مقصد کاروبار کی ترقی، عوام کی زندگی کی حفاظت اور عوام کو بہترین خدمات کی فراہمی یقینی بنانا ہے ، ہم سب کے تعاون اور مشترکہ کوششوں سے ہی پنجاب میں عوام کا معیار زندگی بہتر ہوگا ۔ٹرانسپورٹرز نے تعاون اور تجاویز پر کھلے دل سے مشاورت پر وزیراعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔