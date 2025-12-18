پنجاب میں 12 اسسٹنٹ کمشنروں کے تقرر و تبادلے
لاہور(اپنے نامہ نگارسے )پنجاب حکومت نے 12 اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرروتبادلوں کے احکامات جاری کردئیے ۔
محمد اختر کو اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن تعینات کردیا گیا،اسسٹنٹ کمشنر اٹک عنزہ عباسی کو محکمہ سروسز رپورٹ کرنے کی ہدایت کردی گئی جبکہ ان کی جگہ عارف قریشی کو اسسٹنٹ کمشنر اٹک لگادیا گیا، اسسٹنٹ کمشنر چک جھمرہ ظحی باسط کو محکمہ سروسز رپورٹ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ان کی جگہ سید زبیر حبیب کو اسسٹنٹ کمشنر تعینات کردیا گیا، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر قرۃ العین کی خدمات ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کے سپرد کرتے ہوئے ان کی جگہ حمزہ احتشام کو تعینات کردیا گیا، اسسٹنٹ کمشنر میلسی زوہیب کریم کو اسسٹنٹ کمشنر لیہ ، اسسٹنٹ کمشنر مظفرگڑھ خضر ظہور کو اسسٹنٹ کمشنر گجر خان تعینات کردیا گیا،علی سمیر کو اسسٹنٹ کمشنر مظفرگڑھ تعینات کیا گیاہے ،اسسٹنٹ کمشنر کوٹ رادھا کشن سہیل ریاض کو محکمہ سروسز رپورٹ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ان کی جگہ فاروق احمد قریشی کو تعینات کردیا گیا، اسسٹنٹ کمشنر چونیاں تیمور خان کو محکمہ سروسز رپورٹ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور غلام مصطفی جٹ کو اسسٹنٹ کمشنر چونیاں لگا دیا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور فیصل ولید کو اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور اور اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن فیصل شہزاد کو اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور تعینات کردیا گیا۔