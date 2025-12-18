صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شدیددھند اورتیزرفتاری،کئی ٹریفک حادثات ،8جاں بحق

  • پاکستان
شدیددھند اورتیزرفتاری،کئی ٹریفک حادثات ،8جاں بحق

جھنگ ،او چ شریف اورجامشورومیں گاڑیوں کے ٹکرانے سے 5جانیں ضائع لیاقت پور میں کارکھالے میں گری ،صادق آباد میں بس الٹ گئی،3زندگیاں ختم

صادق آباد، حیدر آباد، جھنگ(آئی این پی) شدید دھند کے باعث مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات میں 8 افراد جاں بحق اورمتعدد زخمی ہو گئے ۔جھنگ میں کوئٹہ جانے والی مسافر بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں ایک مسافر جاں بحق جبکہ چار زخمی ہو گئے ۔اوچ شریف میں بس اور ٹریلر میں تصادم کے باعث خاتون اور بچہ جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے ۔  لیاقت پور میں دھند کے باعث کار کھالے میں جاگری جس سے دو سالہ بچے سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے ۔صادق آباد میں دھند کے باعث شوگر ملز کی بس الٹ گئی جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، 15 سے زائد زخمی ہو گئے ۔جامشورو انڈس ہائی وے پر مسافر کوچ اور سوزوکی پک اپ میں تصادم کے باعث ایک خاتون سمیت دو افراد جاں بحق جبکہ 20 زخمی ہو گئے ۔اکثر حادثات تیز رفتاری کے باعث پیش آئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر نے سرجری، بوٹوکس کو اپنا نیا پسندیدہ مذاق قرار دیدیا

بریسٹ کینسر،انجلینا جولی کاخواتین کو آگاہی دینے کا عزم

علیزے شاہ ندا یاسر اور صبا فیصل کی ٹرولنگ پر خوش، بیان وائرل

کمار سانو نے سابقہ اہلیہ پر ہتکِ عزت کا مقدمہ کر دیا

روب رائنر کے بیٹے پر والدین کے قتل کی فرد جرم عائد

سیف کا کرینہ کیساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak