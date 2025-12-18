صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف سیکرٹری پنجاب کیخلاف توہین عدالت کی درخواست 9جنوری کو جواب طلب

  • پاکستان
چیف سیکرٹری پنجاب کیخلاف توہین عدالت کی درخواست 9جنوری کو جواب طلب

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر چیف سیکرٹری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 9 جنوری کو جواب طلب کر لیا ۔

 جسٹس شجاعت علی خان نے  سابق کمپیوٹر آپریٹر ہیلتھ کیئر کمیشن نوازش علی کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی،درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اچھی کارکردگی کے باوجود اسکے کنٹریکٹ میں توسیع نہ کی گئی،عدالت نے درخواست دادرسی کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب کو بھجوا دی،عدالت کے حکم 15 اکتوبر 2025 کی تعمیل نہیں کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بار بار طویل باتھ روم بریک لینے والاکمپنی ملازم برطرف

کلاک یا دیوار والی گھڑی میں کتنے نمبر ہوتے ہیں

جاپان میں خاتون نے اے آئی پارٹنر سے شادی کرلی

گلوبل وارمنگ، بیشتر ممالک میں سردیاں ڈیڑھ ماہ رہ جائینگی

تقریباً 3ارب کا بیگ ، خریدنے کیلئے اجازت لینا درکار

انڈونیشیا میں نایاب نسل کے پہلے پانڈا کی پیدائش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak