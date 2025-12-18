صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین ایچ ای سی کے عہدے کیلئے 3 نام وزیر اعظم کو ارسال

  • پاکستان
اسلام آباد(آئی این پی)چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی ) کی تقرری کے لئے سرچ کمیٹی کی جانب سے تین ناموں کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی۔

ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں سرچ کمیٹی نے انٹرویوز کیے ۔ وزیراعظم 3 ناموں میں سے ایک کا انتخاب کرکے نئے چیئرمین کی منظوری دیں گے ۔ ذرائع کے مطابق این ای ڈی کے سابق وائس چانسلر  ڈاکٹر سروش حشمت لودھی، قائداعظم یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اختر اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شاہ کا نام سمری میں شامل ہے ۔ایچ ای سی چیئرمین کا عہدہ جولائی سے خالی ہے ۔

