پی ٹی آئی کے70ارکان پختونخوا اسمبلی کیخلاف اسلام آباد میں مقدمات

اسلام آباد (دنیا نیوز) اسلام آباد پولیس پی ٹی آئی کے اراکین خیبرپختونخوا اسمبلی کیخلاف ماضی میں درج مقدمات کی تفصیل سامنے لے آئی۔

 جس کے مطابق پی ٹی آئی اراکین کے پی اسمبلی کی اکثریت قانون کو مطلوب ہے ، پی ٹی آئی کے 70 ارکان کے پی اسمبلی پر  اسلام آباد میں مقدمات درج ہیں جن میں دہشت گردی، پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے قتل جیسی سنگین دفعات شامل ہیں، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اسلام آباد میں 11 مقدمات میں مطلوب ہیں جبکہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے خلاف 52 ایف آئی آرز درج ہیں۔

