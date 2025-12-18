پی ٹی آئی کے70ارکان پختونخوا اسمبلی کیخلاف اسلام آباد میں مقدمات
اسلام آباد (دنیا نیوز) اسلام آباد پولیس پی ٹی آئی کے اراکین خیبرپختونخوا اسمبلی کیخلاف ماضی میں درج مقدمات کی تفصیل سامنے لے آئی۔
جس کے مطابق پی ٹی آئی اراکین کے پی اسمبلی کی اکثریت قانون کو مطلوب ہے ، پی ٹی آئی کے 70 ارکان کے پی اسمبلی پر اسلام آباد میں مقدمات درج ہیں جن میں دہشت گردی، پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے قتل جیسی سنگین دفعات شامل ہیں، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اسلام آباد میں 11 مقدمات میں مطلوب ہیں جبکہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے خلاف 52 ایف آئی آرز درج ہیں۔