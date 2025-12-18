پی ٹی آئی کا اسلام آباد بلدیاتی الیکشن میں بھرپور شرکت کا اعلان
بلدیات کمیٹی کے قیام کا فیصلہ ، اسلام آباد کے پارٹی سٹیک ہولڈرز کا اجلاس تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن میں ضلع بھر میں کلین سویپ کرے گی: ترجمان
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک ) پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد بلدیاتی الیکشن میں بھرپور شرکت کا اعلان کر دیا۔پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے تمام سٹیک ہولڈرز کا اجلاس ہوا، میٹنگ کی صدارت صدر اسلام آباد ریجن عامر مسعود مغل نے کی۔ریجنل سیکرٹری اور چیئرمین بلدیات کمیٹی ملک عامر علی اعوان سمیت سینئر قیادت نے شرکت کی۔ سینیٹر فوزیہ ارشد، شعیب شاہین، سید فرزند شاہ اور علی بخاری بھی میٹنگ میں شریک ہوئے ۔پی ٹی آئی کے مطابق حکومت کی جانب سے بلدیاتی ایکٹ میں متنازعہ ترامیم کے باوجود الیکشن میں حصہ لیں گے ، تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن میں ضلع بھر میں کلین سویپ کرے گی۔ملک عامر علی اعوان کی قیادت میں بلدیات کمیٹی کے فوری قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ بلدیات کمیٹی کے تحت مشترکہ انتخابی منشور اور کمپین ٹیم تشکیل دی جائے گی۔الیکشن مہم اور کاغذات نامزدگی کے لیے لیگل ٹیم کے قیام کا اعلان بھی کیا گیا، پارلیمانی بورڈ میرٹ کی بنیاد پر ٹکٹس تقسیم کرے گا۔ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق قربانیاں دینے والے نظریاتی کارکنان کو ٹکٹس میں ترجیح دی جائے گی، تمام یونین کونسلز میں پارٹی امیدواروں کی موجودگی یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔