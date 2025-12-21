معاشی ترقی کیلئے برآمدات میں اضافہ ناگزیر، حکومت ہر سہولت دینے کیلئے کوشاں : وزیراعظم
چھوٹے اور درمیانے کاروبارکے فروغ کیلئے ترجیحی بنیادوں پر کام کریں تاکہ روزگار کے مواقع بھی بڑھیں:شہبازشریف انسانی سمگلنگ کیخلاف کارروائی میں خیال رکھیں قانونی طور پربیرون ملک جانیوالے متاثرنہ ہوں :اجلاس سے خطاب
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کیلئے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے ،حکومت برآمدات میں اضافے کی خاطر کاروباری افراد اور برآمد کنندگان کو تمام ممکنہ سہولیات پہنچانے کے لئے کوشاں ہے ، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے فروغ کے لئے ترجیحی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا تاکہ برآمدات کے شعبے میں وسعت کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی بڑھیں۔ وزیراعظم کوملکی برآمدات پر جائزہ اجلاس میں مالی سال 2025-2026 کی اب تک کی برآمدات و درآمدات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم نے وفاقی وزرا برائے تجارت، صنعت و پیداوار اور قومی غذائی تحفظ کو مختلف صنعتی و تجارتی شہروں میں برآمدکنندگان کے پاس خود جانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کولڈ چین اور صنعت و تجارت سے منسلک دیگر شعبوں کے فروغ کے لئے صوبوں سے روابط مزید بہتر بنائے جائیں۔
بعدازاں وزیراعظم کی زیر صدارت انسانی سمگلنگ کے خاتمے اور غیر قانونی طور پر بیرون ممالک سفر کے خلاف اقدامات پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے انسانی سمگلنگ کے خاتمے کے لئے متعلقہ اداروں کی کاوشوں کی پذیرا ئی کی اور کہا کہ بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کی آف لوڈنگ کے حوالے سے حالیہ اطلاعات پر وفاقی وزیر داخلہ نے خود ایئرپورٹس پر جا کر صورتحال کا جائزہ لیا جو انتہائی لائق تحسین ہے ۔وزیراعظم نے ہدایت کی کہ غیر قانونی طور پر بیرون ممالک کا سفر کرنے والوں اور مشکوک سفری دستاویزات رکھنے والوں کے خلاف کارروائی میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ معتبر سفری دستاویزات رکھنے والے مسافر اس سے متاثر نہ ہوں۔
انہوں نے پروٹیکٹریٹ آف امیگرنٹس کی کارکردگی مزید بہتر بنانے اور وفاقی تحقیقاتی ادارے اور دیگر متعلقہ اداروں سے ہم آہنگی مزید بہتر بنانے کی ہدایت تاکہ قانونی طور پر بیرون ملک ملازمت کے لئے جانے والوں کو دوران سفر کسی رکاوٹ کا سامنانہ کرنا پڑے ۔ان کا کہنا تھا کہ امیگریشن کا نظام بہتر بنانے کے حوالے سے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ انہوں نے کرپٹ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کو بیرون ملک کا غیر قانونی سفر کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں اور اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔