صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برونائی میں ملازمت کیلئے پاکستانی ڈاکٹرز سے درخواستیں طلب

  • پاکستان
برونائی میں ملازمت کیلئے پاکستانی ڈاکٹرز سے درخواستیں طلب

کرٹیکل کیئر، یورالو جی ہماٹالوجی، ریماٹالوجی و دیگرشعبوں کے ماہرین اہل وزارت صحت نے بذریعہ او ای سی درخواستیں دینے کی ہدایت کر دی

اسلام آباد(ایس ایم زمان ) وزارت قومی صحت نے برونائی میں ملازمت کے خواہشمند مختلف شعبوں کے ماہرین ڈاکٹرز سے درخواستیں طلب کی ہیں، وزارت نے وفاق اور صوبوں کو مراسلہ لکھا جس میں کہا گیا برونائی نے ملازمت کے لیے پاکستان سے مختلف شعبوں کے ڈاکٹرز کی خدمات مانگی ہیں ۔ وزارت اوورسیز پاکستانیز نے وزارت قومی صحت کو مراسلہ لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ برونائی کی وزارت صحت کو انٹرنل میڈیسن، کر ٹیکل کیئر، نیونٹا لوجی ، ہماٹالوجی، ریماٹالوجی، یورالوجی سمیت مختلف شعبوں میں ماہر ڈاکٹرز، سپیشلائزڈ ڈاکٹرز اور میڈیکل آفیسرزکی ضرورت ہے ، وزارت اوورسیز پاکستانیز نے خواہشمند ڈاکٹرز کے انتخاب اور قواعد و ضوابط پورے کرنے کے لیے ا یم ڈی اوورسیز ایمپلائمنٹ کارپوریشن کو فوکل پرسن مقرر کیا ہے اور ڈاکٹرز کو اوورسیز ایمپلائمنٹ کارپوریشن کے ذریعے درخواستیں دینے کی ہدایت کی ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

یشما گل نامناسب حرکت کے باعث پھر تنقید کی زد میں

نشے میں دھت ڈرائیور نے گاڑی کو ٹکر مار دی، نورا فتحی زخمی

جنت مرزا ریمپ واک سے مشکل میں ، سوشل میڈیا پر تنقید

آن لائن لڑکی سے محبت میں دھوکا ملا اب شادی نہیں کرنا چاہتا: ٹیپو شریف

کراچی منتقل ہوئے تو کسی نے رابطہ تک نہ کیا :افضل ریمبو

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak