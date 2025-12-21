صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ :پتنگ بازی کی اجازت کیخلاف درخواست کی کل سماعت

  • پاکستان
پتنگ بازی کی اجازت سے شہریوں کی ہلاکت کا خدشہ :درخواست میں مؤقف کائٹ فلائنگ آرڈیننس،پتنگ بازی کی اجازت کا نوٹیفکیشن کالعدم کرنے کی استدعا

لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے حکومت کی جانب سے پتنگ بازی کی اجازت اور کائیٹ فلائنگ آرڈیننس 2025ء کے خلاف دائر درخواست سماعت کیلئے مقرر کر دی،جسٹس اویس خالدکل 22 دسمبر کو سماعت کریں گے ،عدالت نے صوبائی حکومت،ہوم سیکرٹری پنجاب،آئی جی پنجاب پولیس اور ڈی جی والڈ سٹی سے جواب طلب کررکھا ہے ۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ حکومت پنجاب نے اسمبلی کی موجودگی میں آرڈیننس جاری کیا ،پتنگ بازی سے ماضی میں کافی ہلاکتیں ہوچکیں، سپریم کورٹ پتنگ بازی کیخلاف فیصلہ دے چکی ،پتنگ بازی کی اجازت سے شہریوں کی دوبارہ ہلاکت کا خدشہ ہے ،استدعا ہے کہ عدالت کائٹ فلائنگ آرڈیننس اورپتنگ بازی کی اجازت کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے ۔

