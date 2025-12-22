پنجاب :سموگ سے سپر فلو ،وائرل انفیکشنز میں اضافہ
ایک ہفتے میں لاہور کے 6 بڑے ہسپتالوں میں 47 ہزار مریض رپورٹ بچے ، بزرگ، حاملہ خواتین ، مریض ہائی رسک پر،احتیاط کی ضرورت :طبی ماہرین
لاہور (ہیلتھ رپورٹر، آن لائن )لاہور سمیت پنجاب بھر میں سموگ کی شدت کے باعث سپر فلو ، انفلوئنزا اور وائرل انفیکشنز میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں لاہور کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 47 ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ، میو ہسپتال میں 10 ہزار سے زائد ،جناح ہسپتال میں 9ہزار ،سروسز ہسپتال میں 8 ہزار سے زائد جبکہ جنرل ہسپتال ، چلڈرن ہسپتال اور گنگارام ہسپتال میں 6 ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ۔ طبی ماہرین کے مطابق سپر فلو کی علامات میں نزلہ، زکام، کھانسی، تیز بخار اور سانس میں دشواری شامل ہیں ،بچوں اور بزرگوں میں نمونیا کیسز بھی بڑھ رہے ہیں ،کمزور قوتِ مدافعت والے افراد سپر فلو سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ بچے ، بزرگ، حاملہ خواتین اور دائمی امراض کے مریض ہائی رسک پر ہیں لہذا انہیں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے ۔ شہریوں کو ماسک کے باقاعدہ استعمال اور فلو ویکسین لگوانے کی سخت ہدایت کی گئی ہے ۔