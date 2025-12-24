گورنرہاؤس :کرسمس کی بڑی تقریب ہوگی
کراچی (این این آئی) گورنرسندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ گورنرہاؤس میں کرسمس کا تیسرا کیک کاٹا گیا ، گورنرہاؤس میں تمام اقلیتوں کو بھرپور شرکت کا موقع فراہم کیا،قائد کا فرمان ہے کہ تمام اقلیتوں کو اپنا تہوا ر منانے کی اجازت ہے ۔
ان خیالات کا اظہار انہو ں نے گورنرہاؤس میں منعقدہ کر سمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ گورنرسندھ نے عیسائی برادری کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹا۔تقریب میں عیسائی برادری کے رہنما بڑی تعداد میں شریک تھی۔ گورنرسندھ نے مزید کہا کہ گورنرہاؤس میں 25دسمبر کو کرسمس کی بڑی تقریب رکھی گئی ہے جس میں عیسائی برادری کو شرکت کی دعوت دیتاہوں۔