نئے صوبوں کے خلاف نہیں کمیشن بنا یا جائے :گورنر کنڈی
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک) خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ملک میں نئے صوبے بنانے ہیں تو سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے اور کمیشن بنایا جائے ، جو یہ فیصلہ کرے کہ کتنے صوبے بنانے ہیں۔
ان خیالات کا اظہار گورنر فیصل کریم کنڈی نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا کہ نئے صوبوں کے خلاف نہیں، لیکن ان کی سیاسی تشکیل نہیں چاہتے ۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ یہ وزیراعظم کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت دی، وہ پہلے بھی میثاق معیشت کی بات کر چکے ہیں۔انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی پیشکش کے بعد اب پی ٹی آئی اپنے گھر میں فیصلہ کر لے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے ؟ یہ محمود اچکزئی کو کیا کچھ کہتے رہے ۔ اب مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی اور راجا ناصر عباس کو دے دیا یعنی ان کو بھی امپورٹڈ لیڈر ز چاہئیں