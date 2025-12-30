صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان :احتجاج کرنیوالے ملازمین کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

  • پاکستان
کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)بلوچستان کے سرکاری ملازمین کا احتجاج ، صوبے بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کی گئی، حکومت کا احتجاج کرنے والے ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، ملازمین کی تفصیلات طلب کرلی گئیں۔

تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے سرکاری ملازمین کی تنظیموں پر مشتمل بلوچستان گرینڈ الائنس کی کال پر پیر کو صوبے میں قلم چھوڑ ہڑتال کی گئی جس کے تحت صوبے کے دفاتر میں ملازمین نے احتجاجا ً کام بند رکھا ، ہڑتال کے رد عمل میں محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی بلوچستان کی جانب سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری منصوبہ بندی و ترقیات، ایڈیشنل چیف سیکرٹری محکمہ داخلہ، سینئر ایم بی آر، چیئر مین سی ایم آئی ٹی اور صوبے کے تمام محکموں کے سیکرٹریز ،آئی جی پولیس کے نام ارسال کیے گئے مراسلے میں کہاگیا ہے کہ مجاذ حکام نے سرکاری ملازمین کے گرینڈ الائنس کے احتجاج میں حصہ لینے والے تمام ملازمین کے نام اور عہدے فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ مراسلے میں تفصیلات فوری طور پر جمع کروانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔

