صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واہگہ چیک پوسٹ پر نئی تعمیرات، مریم نواز نے ارینا کا افتتاح کردیا

  • پاکستان
واہگہ چیک پوسٹ پر نئی تعمیرات، مریم نواز نے ارینا کا افتتاح کردیا

یادگارشہید تھیم پارک اوردیگرتعمیرات بھی کی گئیں،وزیراعلیٰ کی بطور مہمان خصوصی شرکت پاکستان میوزیم ، عالمگیری دروازہ ،فوڈ کورٹس بھی قائم ، 2026 میں ترقی کا سفر تیزتر ہوگا

لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے گزشتہ روز واہگہ بارڈر لاہور کا دورہ کیااور نئے تعمیر کئے گئے ارینا کا افتتاح کیا ،واہگہ بارڈر پر ارینا میں توسیع کے علاوہ بھی کئی نئی تعمیرات کی گئی ہیں ۔افتتاحی تقریب میں سینئر منسٹر مریم اورنگزیب، کور کمانڈر لاہور، وزراء اور سینئر بیورکریسی بھی شریک تھی۔پاکستان رینجرز پنجاب کے زیرِ اہتمام جوائنٹ چیک پوسٹ واہگہ پر نئے ایرینا میں شائقین کی نشستوں کی تعداد ساڑھے 7 ہزار سے بڑھا کر 25 ہزار کر دی گئی ہے ،دیگر نئی تعمیرات میں تقسیمِ ہند کی عکاسی کرنے کیلئے ریلوے سٹیشن کے ماڈل، سامانِ حرب اور یادگارِ شہداء پر مشتمل تھیم پارک شامل ہیں۔

ارینا میں تحریکِ آزادی سے آج تک پاکستان کی تاریخ و ثقافت سے متعلق پاکستان میوزیم بھی قائم کیا گیا۔اضافی دفاتر، پنجاب رینجرز کے جوانوں کیلئے بیرکس، نمازیوں کیلئے پریئر ایریا اور فوڈ کورٹس بھی نئی تعمیرات میں شامل ہیں۔وسیع و عریض کار پارکنگ اور بابِ آزادی کے مقام پر شاہی قلعہ کی طرز پر عالمگیری دروازہ بھی نصب کیا گیا۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واہگہ پر نصب قومی پرچم 115 میٹر بلند تھا، اب 139 میٹر کی بلندی پر لہرا رہا ہے ۔جوائنٹ چیک پوسٹ پر لہرانے والا پرچم ایشیا کا ساتواں اور جنوبی ایشیا کا بلند ترین پرچم ہے۔

دوسری طرف وزیراعلیٰ نے 2026 کو نوجوانوں کا سال قرار دینے کا اعلان کیا ہے ۔ مریم نواز نے سال نو کے آغاز پر اپنے پیغام پر مبارکباد دی اورملک و قوم کی خیر وعافیت کی دعاکرتے ہوئے کہا کہ دعاہے کہ سال نو پاکستان سمیت دنیا بھر کے لئے امن اور عافیت کا سال ثابت ہو۔دعاہے اللہ تعالیٰ پاکستان بالخصوص پنجاب کے عوام کو خوشیوں سے ہمکنار کرے اور2026 پاکستان کے عوام کے لئے خوشحالی کا پیامبر ثابت ہو۔ دعاہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر نوجوان کو بلندیوں کی راہ پر گامزن کرے ۔ پنجاب میں 2024ء سے شروع ہونے والا ترقی اور خوشحالی کا سفر 2026 میں تیز تر ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مہوش حیات اپنی 42ویں سالگرہ 6جنوری کو منائیں گی

پپیتا کھائیں اور بری یادیں بھول جائیں:حرا مانی

بیک وقت 2یا 3فلموں میں کام نہیں کرنا چاہتی:عالیہ بھٹ

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالتِ زار پر رو پڑے

سلطان راہی کی 30ویں برسی 9جنوری کو منائی جائے گی

صبا قمر کا نئے ڈرامے میں بولڈ انداز، صارفین کی تنقید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان
Dunya Bethak