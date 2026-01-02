صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخ رشیدانٹراکورٹ اپیل:جواب جمع نہ کرانے پرعدالت سرکارپربرہم

  • پاکستان
شیخ رشیدانٹراکورٹ اپیل:جواب جمع نہ کرانے پرعدالت سرکارپربرہم

راولپنڈی (خبر نگار)لاہور ہائیکورٹ راولپنڈی بینچ میں شیخ رشیدکو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران عدالت کا سرکار کی جانب سے جواب داخل نہ کرانے پر شدید اظہار برہمی، آئندہ سماعت تک ہرصورت جواب داخل کروانے کی ہدایت کردی۔

جسٹس جواد حسن اور جسٹس سردار اکبرعلی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ شیخ رشید اپنے وکیل سردار شہباز کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے ۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت پیش نہ ہوئے ، سرکار کی جانب سے جواب داخل نہ کروانے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے عدالت نے کہا آپ کتابیں تک نہیں پڑھتے ، آپکی فائلز بھی پوری نہیں، آخری عدالتی حکم کدھر ہے ؟ ،بعدازاں سماعت آئندہ تاریخ تک ملتوی کردی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مہوش حیات اپنی 42ویں سالگرہ 6جنوری کو منائیں گی

پپیتا کھائیں اور بری یادیں بھول جائیں:حرا مانی

بیک وقت 2یا 3فلموں میں کام نہیں کرنا چاہتی:عالیہ بھٹ

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالتِ زار پر رو پڑے

سلطان راہی کی 30ویں برسی 9جنوری کو منائی جائے گی

صبا قمر کا نئے ڈرامے میں بولڈ انداز، صارفین کی تنقید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان
Dunya Bethak