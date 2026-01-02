دورانِ حج وفات پر لواحقین کو 20لاکھ معاوضہ دیا جائیگا
حاد ثہ میں اعضا ضائع ہونے پر10لاکھ روپے تک ادا کئے جائینگے ٹور آپریٹرز کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ ، شکایت پر جرمانہ کوٹہ کم ہوگا
اسلام آباد (سید قیصر شاہ)رواں سال حج محافظ سکیم کے تحت دورانِ حج کسی بھی حاجی کی وفات کی صورت میں لواحقین کو20لاکھ روپے تک معاوضہ دیا جائے گا، جبکہ کسی حادثے میں اعضا ضائع ہونے کی صورت میں کم و بیش10لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے۔ اس سال پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی اور شکایات کی صورت میں انہیں بلیک لسٹ کرنے ، مستقل پابندی عائد کرنے ، بھاری جرمانہ کرنے یا کوٹے میں کمی جیسے اقدامات کیے جائیں گے ۔مزید براں عازمینِ حج کو چوبیس گھنٹے علاج و معالجے کی سہولیات اور ادویات بھی مہیا کی جائیں گی۔ اس ضمن میں ہر ایک ہزار حجاج کے لئے ایک ڈاکٹر اور دو پیرا میڈیکل سٹاف تعینات ہو گا ۔پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز کی کارکردگی کو بھی مسلسل مانیٹر کیا جائے گا کسی بھی شکایت کی صورت میں فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔حکام کے مطابق امسال سرکاری اور پرائیویٹ حج سکیم کے تمام عازمین کے لیے حج ٹریننگ لازمی قرار دی گئی ہے ، جو دو مراحل میں دی جائے گی۔