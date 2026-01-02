صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی مفت فراہمی یقینی بنائی جائے:ہائیکورٹ میں سال نو کی پہلی درخواست دائر

  • پاکستان
سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی مفت فراہمی یقینی بنائی جائے:ہائیکورٹ میں سال نو کی پہلی درخواست دائر

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں 2026 کی پہلی درخواست دائر کردی گئی جو جمعرات کو سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے لیے مفاد عامہ کی تنظیم جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کے سربراہ ایڈووکیٹ اظہر صدیق کی جانب سے دائر کی گئی۔۔۔

 جس میں پنجاب بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی مفت اور بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں جان بچانے والی ادویات سمیت متعدد ضروری دوائیں دستیاب نہیں ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

2025پاکستان کرکٹ کیلئے کامیابیوں بھر اسال ثابت

ڈنگروں کی طرح کھانا چھوڑ دیں: وسیم اکرم کا مشورہ

آسٹریلوی بیٹر عثمان خواجہ پر ریٹائرمنٹ کے لیے دباؤ بڑھنے لگا

منیجر انجم سعید کو ہاکی ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا نہ بھیجنے کا فیصلہ

پی ایس ایل میں 2نئی فرنچائزز کی قیمت 100کروڑ روپے مقرر

پی ایس ایل کے 10سال مکمل، شاندار ویڈیو جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان
Dunya Bethak