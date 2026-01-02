صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی 289:ضمنی الیکشن میں ن لیگ کے اسامہ عبدالکریم بلا مقابلہ کامیاب

  • پاکستان
پی پی 289:ضمنی الیکشن میں ن لیگ کے اسامہ عبدالکریم بلا مقابلہ کامیاب

ڈیرہ غازیخان (ڈسٹرکٹ رپورٹر) صوبائی اسمبلی حلقہ PP-289 ( ڈیرہ غازی خان-IV) کے ضمنی انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ ن کے امیدوار اسامہ عبدالکریم بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔

ابتدائی طور پر میدان میں 11 امیدوار تھے ، جن میں سابق وزیر اعلی سردار دوست محمد کھوسہ سمیت 10 نے کاغذات نامزدگی واپس لے کر دستبرداری اختیار کر لی۔ بعد ازاں مسلم لیگ جناح کے امیدوار محمد عباد سدوزئی نے سیکشن 65 کے تحت ریٹائرمنٹ اختیار کی، جس کے نتیجے میں اسامہ عبدالکریم خود بخود بلا مقابلہ منتخب قرار پائے ۔ اسامہ عبدالکریم مسلم لیگ ن کے سینیٹر حافظ عبدالکریم کے بیٹے اور یوتھ ونگ کے رہنما ہیں۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان، سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم، سیاسی و سماجی شخصیات اور اراکین اسمبلی نے کامیابی پر مبارکباد دی اور کہا کہ نوجوان لیڈر شہر کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک مارکیٹ:نئی تاریخ رقم،1لاکھ76ہزارکی حد عبور

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز کمی

پاک قطر فیملی تکافل کی ریکارڈ سبسکرپشن کے بعداسٹاک ایکسچینج میں شمولیت

اٹلی کو برآمدات میں 6.61فیصداضافہ

مینوفیکچرنگ گروپ کی برآمدات میں 4فیصد کمی ریکارڈ

میرا برینڈ پاکستان ایکسپوکا کل سے آغاز، 450اسٹالز لگائے جائینگے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان
Dunya Bethak