پی ٹی آئی نے سینیٹر سیف ابڑو کیخلاف نااہلی ریفرنس دائر کر دیا
27 ویں ترمیم پر پارٹی ہدایت کیخلاف ووٹ دیا،شوکاز کا بھی جواب نہیں دیا خط ملا نہ ہی اطلاع ملی،پی ٹی آئی نے 27ویں ترمیم کی مخالفت کی ہی نہیں ،ابڑو
اسلام آباد(دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)تحریک انصاف نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کیخلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا۔سینیٹر سیف اللہ ابڑو کیخلاف نااہلی ریفرنس پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر کی جانب سے دائر کیا گیا ہے ، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر سینیٹر عون عباس بپی نے سیکرٹری سینیٹ کو ریفرنس فائل کیا۔دائر ریفرنس میں فلور کراسنگ پر سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی ۔متن میں کہا گیا کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے 27 ویں آئینی ترمیم پر پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا، پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نے 27 ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کا متفقہ فیصلہ کیا تھا۔
متن میں کہا گیا کہ پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کی تحریری ہدایت کے باوجود 10 اور 15 نومبر 2025 کو سیف اللہ ابڑو نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، پی ٹی آئی کی جانب سے سیف اللہ ابڑو کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، شوکاز نوٹس کا مقررہ مدت میں کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔متن میں مزید کہا گیا کہ پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 63اے لاگو ہوتا ہے ، پی ٹی آئی نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو پارٹی سے منحرف قرار دے دیا۔متن کے مطابق سیف اللہ ابڑو کیخلاف ریفرنس جلدازجلد الیکشن کمیشن بھیجنے کی استدعا بھی کی گئی ہے ۔ادھر سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے کہا ہے کہ نہ پارٹی نے لیٹر جاری کیا، نہ ہی شوکاز یا خط دیا،پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی پارٹی بن گئی ہے ،63 اے سے متعلق خط نہیں ملا نہ ہی اطلاع ملی،پی ٹی آئی نے 27ویں ترمیم کی مخالفت کی ہی نہیں۔