غیر قانونی مائننگ سکینڈل ،ملزم 4روزہ ریمانڈ پرنیب کے حوالے
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)غیر قانونی مائننگ سکینڈل میں گرفتار ٹھیکیدار زرگل کو عدالت میں پیش کردیا گیا ،دوران سماعت سینئر پراسیکیوٹر نیب حبیب اللہ بیگ اور تفتیشی افسر ایس پی عنایت اللہ پیش ہوئے۔۔۔
احتساب جج حامد مغل نے ملزم کو چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کردیا،نیب پراسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ملزم زرگل خان ٹھیکیدار ہے ،ملزم نے دیگر ساتھیوں سے ملکر کاکول کے گزارہ جنگلات میں غیر قانونی مائنگ کی،ملزم کا غیر قانونی مائننگ کے پیچھے مرکزی کردار ہے ،نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم نے 2010 سے جولائی 2025 تک ایک لاکھ 41 ہزار 869 میٹرک ٹن فاسفیٹ نکالا۔ ملزم نے قومی خزانے کو 643.700 ملین روپے نقصان پہنچایا۔ تحقیقات کے دوران ملزم کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں،ملزم کے نام پر ایبٹ آباد میں مختلف آٹھ جگہوں پر پلاٹس نکل آئے ہیں۔ ملزم کے نام تین قیمتی گاڑیاں بھی رجسٹرڈ ہیں۔