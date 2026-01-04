پاک فضائیہ کا ملکی تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ، 600 کلومیٹر تک اہداف کو نشانہ بنانیکی صلاحیت
فضا سے مار کرنیوالا کروز میزائل جدید ترین نیویگیشن ،گائیڈنس سسٹم سے لیس ،روایتی وارہیڈ لے جاسکتا، دشمن کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت زمینی و بحری اہداف کو انتہائی درستی سے نشانہ بناسکتا:آئی ایس پی آر،دشمن پر لرزہ طاری:ایئرچیف،دفاع مزید مضبوط بنانے میں اہم سنگِ میل:صدر ،وزیراعظم کی مبارکباد
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان نے مقامی تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب فلائٹ ٹیسٹ کیا ہے ، جس کے بعد دشمن پر پاک فوج کی صلاحیتوں سے لرزہ طاری ہے ۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق پاک فضائیہ نے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ ٹیسٹ قومی ایرو اسپیس اور دفاعی صلاحیتوں کے فروغ میں ایک اور اہم سنگِ میل ہے ۔ تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک کی رینج کے ساتھ دشمن کے زمینی اور بحری اہداف کو انتہائی درستی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ ساتھ ہی یہ روایتی وارہیڈ لے جانے کی بھی اہلیت رکھتا ہے ۔
ترجمان پاک فوج کے مطابق جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس یہ میزائل نہایت کم بلندی پر پرواز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس سے یہ دشمن کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام سے موثر طور پر بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ اس کی پریسیژن اسٹرائیک صلاحیت پاک فضائیہ کی روایتی ڈیٹرنس اور آپریشنل لچک میں نمایاں اضافہ کرتی ہے ، جس سے ملک کی مجموعی دفاعی پوزیشن مزید مضبوط ہوتی ہے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق یہ کامیاب فلائٹ ٹیسٹ پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی، جدت اور خودانحصاری کا واضح ثبوت ہے ۔ لانچ کے موقع پر پاکستان کی مسلح افواج کے سینئر افسران کے علاوہ ممتاز سائنسدانوں اور انجینئرز نے شرکت کی، جنہوں نے اس جدید ویپن سسٹم کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کیا ہے ۔
چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اس نمایاں کامیابی پر سائنسدانوں، انجینئرز اور پاک فضائیہ کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی اور پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔انہوں نے اس امر کا اعادہ کیا کہ ایسی کامیابیاں ٹیکنالوجی میں خودکفالت کے قومی عزم اور بدلتے ہوئے علاقائی سلامتی کے ماحول میں قابلِ اعتماد روایتی ڈیٹرنس برقرار رکھنے کی غماز ہیں۔ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب ٹیسٹ پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری، تکنیکی برتری اور قومی سلامتی کے اہداف کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے ، جس سے دشمن پر لرزہ طاری ہے ۔
صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے پاک فضائیہ کی جانب سے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر خراجِ تحسین پیش کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مقامی سطح پر جدید ہتھیاروں کی تیاری قومی صلاحیت، عزم اور ادارہ جاتی مہارت کی واضح عکاس ہے ۔صدر زرداری نے کہا کہ پاک فضائیہ کی اس کامیابی سے ملکی دفاع مزید مضبوط اور خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کی ذمہ دارانہ دفاعی پالیسی کو تقویت ملی ہے ۔ یہ کامیابی قومی دفاع میں خود انحصاری کے سفر میں ایک اہم پیش رفت ہے ۔انہوں نے سائنسدانوں، انجینئرز اور پاک فضائیہ کے افسران و جوانوں کی محنت، پیشہ ورانہ لگن اور قومی خدمت کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ دفاعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا فروغ پاکستان کی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کے عزم کا اظہار ہے ۔
وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان فضائیہ کی جانب سے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب فلائٹ ٹیسٹ پر پوری قوم کو دلی مبارکباد پیش کی ہے ۔وزیراعظم نے کہا کہ یہ کامیاب تجربہ ملک کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے میں اہم سنگِ میل ثابت ہو گا۔ وزیراعظم نے کامیاب تجربے پر چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھوسمیت میزائل سسٹم پر کام کرنے والے سائنسدانوں، انجینئرز اور تمام متعلقہ ٹیموں کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ تیمور ویپن سسٹم کی کامیابی پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی، جدت طرازی اور خود انحصاری کا واضح ثبوت ہے ۔ اس نظام کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم اور موثر ہو گا۔وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب فلائٹ ٹیسٹ پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری، تکنیکی برتری اور قومی سلامتی کے مقاصد کے حصول کے لیے مسلسل اور سنجیدہ کوششوں کی عکاسی کرتا ہے ۔ وزیراعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت پاکستان مسلح افواج اور دفاعی اداروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی تاکہ وطنِ عزیز کا دفاع ناقابلِ تسخیر بنایا جاسکے ۔