ایم کیو ایم نیا ڈرامہ کراچی بچاؤ کے نام سے شروع کررہی ، پیپلزپارٹی
بہتر ہے پارٹی بچاؤ تحریک چلائے ، متحدہ نے قتل و غارت، بربادی کے سوا کچھ نہ دیا،وقار مہدی حقائق کے منافی، نفرت پر مبنی بیانات اور سستے نعروں سے تاریخ نہیں بدلی جا سکتی، شرجیل
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک،سٹاف رپورٹر) پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری ، سینیٹر وقار مہدی نے کہا ہے کہ متحدہ اب نیا ڈرامہ کراچی بچاؤ کے نام سے شروع کر رہی ہے ،مگر اہلیان کراچی ان کو مسترد کرچکے ہیں۔ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر ردعمل میں ان کا کہنا تھا کہ متحدہ اب کس منہ سے کراچی کی بات کرتی ہے ، انہوں نے کراچی اور اداروں کو جس طرح برباد کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ پی پی سینیٹر نے مزید کہا کہ ایم کیو ایم نے شہر کو قتل و غارت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا۔
بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلزپارٹی کے نمائندے شہر کراچی میں لوگوں کی خدمت کررہے ہیں، کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنارہے ہیں ، جس کو ایم کیو ایم نے اندھیروں میں دھکیلا تھا، ایم کیو ایم کراچی بچاؤ تحریک شروع کرنے سے بہتر ہے اپنی پارٹی بچاؤ تحریک شروع کرے ، ایم کیو ایم کو کراچی کے عوام تو مسترد کرچکے ، اب ان کے کارکنان بھی مسترد کررہے ہیں۔سندھ کے سینئر وزیر اور وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حقائق کے منافی، نفرت پر مبنی بیانات اور سوشل میڈیا کے سستے نعروں سے تاریخ نہیں بدلی جا سکتی۔
کراچی کے مسائل سے پیپلز پارٹی نہ کبھی غافل رہی اور نہ آج ہے ، پانی، سیوریج، سڑکیں اور انفرااسٹرکچر وہ مسائل ہیں جنہیں سابقہ نام نہاد شہری حکومتوں کی دہائیوں کی غفلت نے جنم دیا،پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو عملی اقدامات کے ذریعے عوام کے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہے ، کے فور، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، بس سروسز اور بڑے ترقیاتی منصوبے مسلسل حکومتی کاوشوں کا ثبوت ہیں، کراچی کا پیسہ کراچی پر لگایا جا رہا ہے ، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وفاق کی مضبوطی، صوبائی خودمختاری اور عوامی فلاح کو مقدم رکھا ہے ، سندھ کے باشعور عوام جانتے ہیں کون ان کی خدمت کر رہا ہے اور کون محض بیانات کی سیاست کے ذریعے اپنی ناکامیاں چھپا رہا ہے ۔