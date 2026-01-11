2025،معرکہ حق میں فتح ، سفارتی محاذ پر کامیابیاں ملیں : بلال اظہر
بھارتی جارحیت کا منہ توڑجواب دیا،ملک کومعاشی استحکام ملا،پی آئی اے کی نجکاری ہوئی امریکا ،بنگلہ دیش سمیت مختلف ملکوں سے سفارتی تعلقات میں اضافہ ہوا:میڈیاسے گفتگو
اسلام آباد(دنیا نیوز) وزیرِ مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے 2025 کامیاب سال رہا،وفاقی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلال اظہر کیانی کا کہنا تھا کہ 2025پاکستان کی کامیابیوں کا سال تھا، مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑجواب دیا،اُنہوں نے کہا کہ معرکہ حق میں فتح کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پربھی کامیابیاں ملیں، پاکستان کی کامیابیوں کی دنیا معترف ہے ، دنیا سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے پاکستانی موقف کی تائید کررہی ہے ، معاشی استحکام کے لیے 2025کامیاب سال رہا۔
وزیرِ مملکت کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کوخط لکھ کرملک کے خلاف سازش کی،حکومتی اقدامات سے پالیسی ریٹ اورمہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی،بلال اظہرکیانی نے کہا کہ پی آئی اے کی شفافیت کے ساتھ کامیاب نجکاری کی گئی، پی آئی اے پرائیویٹ مینجمنٹ میں بہتری کی طرف جائے گی، پی آئی اے میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے ، انہوں نے کہاکہ بجلی کی 3 تقسیم کار کمپنیوں کی بھی نجکاری ہوگی،انہوں نے کہاکہ دنیا میں جنگ سے متعلق پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی ہے ، سفارتی محاذ پر تعلقات میں اضافہ ہوا ہے ،انہوں نے کہا کہ امریکا سمیت مختلف ملکوں سے سفارتی تعلقات میں اضافہ ہوا، ان میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے ، وزیر مملکت نے مزید کہا کہ 2022 میں کوئی تصور نہیں کرسکتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے نکل جائے گا، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے کامیابیاں ملی ہیں۔