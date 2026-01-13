صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کائٹ فلائنگ ایکٹ پرعملدرآمد روکنے کی استدعا مسترد

  • پاکستان
کائٹ فلائنگ ایکٹ پرعملدرآمد روکنے کی استدعا مسترد

ایکٹ آئین کیخلاف، خونیں کھیل کی اجازت زندگی سے کھیلنا :درخواست گزار عدالتی حکم پر کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کو فریق بنادیا گیا، سماعت ملتوی

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے کائٹ فلائنگ ایکٹ2025 پر فوری عملدرآمد روکنے کی استدعا مسترد کردی اور فریقین کو دلائل کیلئے طلب کرتے ہوئے کارروائی 16جنوری تک ملتوی کردی ۔لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس اویس خالد نے جوڈیشل ایکٹوازم  پینل کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے اظہر صدیق ایڈووکیٹ پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025 آئین کے بنیادی اصولوں کیخلاف ہے ، پتنگ بازی خونیں کھیل ہے ،اس کی اجازت دینا شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے ، عدالت کائٹ فلائنگ ایکٹ کو کالعدم قرار دے اور درخواست کے حتمی فیصلے تک ایکٹ پر عملدرآمد روکنے کا حکم دے ۔دوران سماعت عدالت نے کائٹ فلائنگ ایکٹ پر فوری عملدرآمد روکنے کی استدعا مسترد کردی ۔عدالتی حکم پر درخواست گزار نے کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کو فریق بنادیا ۔عدالت نے آئندہ سماعت پر سرکاری وکیل کو دلائل کی ہدایت کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak