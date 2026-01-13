صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوون کوپر سب سے کم عمر گولڈن گلوب فاتح بن گئے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اوون کوپر سب سے کم عمر گولڈن گلوب فاتح بن گئے

لاس اینجلس (آئی این پی)ہالی ووڈ کے نوجوان اداکار اوون کوپر نے اپنی شاندار اداکاری کیلئے ایک اور اہم سنگ میل عبور کیا ہے اور گولڈن گلوب ایوارڈ جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے ۔

16 سالہ اوون نے ٹیلی ویژن میں بہترین معاون کردار کے ایوارڈ کیلئے نامزدگی کو فتح میں بدل دیا۔انہیں یہ اعزاز سیریز ایڈولیسنس میں جیمی ملر کے کردار میں بہترین کارکردگی پر ملا۔ایوارڈ وصول کرنے کے بعد سٹیج پر آتے ہوئے اوون کوپر نے اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ لمحہ واقعی خواب جیسا محسوس ہوتا ہے ۔ انہوں نے کہا، گولڈن گلوب کے ساتھ یہاں کھڑا ہونا حقیقت لگتا ہی نہیں۔ یہ سفر میرے اور میرے خاندان کیلئے ناقابل یقین رہا ہے ۔اوون کوپر کواس کامیابی کیلئے دیگر نامزد اداکاروں جیسے بلی کروڈوپ، والٹن گوگنز، جیسن آئزیکس، ٹرامل ٹل مین اور اشلی والٹرز کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کا احتجاج : صدر کی منظوری کے بغیر جاری آرڈیننس واپس

پاکستان کے ایف 17 طیارے عالمی توجہ کا مرکز، انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی فیلڈ مارشل اور ایئر چیف سے ملاقاتیں

خلیجی ممالک میں پاکستانی افرادی قوت کی کھپت کیلئے اقدامات میں تیزی لائیں : شہبار شریف

مریم نواز کے ماحول دوست اقدامات، لاہور کے فضائی معیار میں نمایاں بہتری

ملک میں برائے نام جمہوریت، ڈھونگ انتخابات کوئی حکومت منتخب نہیں : فضل الرحمٰن

دیوار سے لگائیں تو احتجاج کا آپشن ہی بچتا ہے : سہیل آفریدی ، وزیراعلیٰ سندھ کا ملاقات سے انکار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak