صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حاضری سے استثنیٰ کی درخواست منظور

  • پاکستان
حاضری سے استثنیٰ کی درخواست منظور

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکہ نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کیخلاف متنازعہ ٹویٹ کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کردی۔

ہادی علی چٹھہ نے عدالت پیش ہوکربتایاکہ ایمان مزاری کو 104 بخار ہے جس کیوجہ سے وہ عدالت پیش نہیں ہوسکتی،مجھے بھی بخار ہے لیکن عدالت آیا ہوں تاکہ یہ نہ لگے کہ بہانہ کررہے ہیں، جج نے کہا آپ حاضری سے استثنیٰ کی درخواست دیں پھر دیکھ لیتے ہیں،عدالت نے وقفہ کے بعد ایمان مزاری کی حاضری سے استثنیٰ کی درخواست منظورکرتے ہوئے سماعت 14 جنوری تک ملتوی کردی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

دھند : ٹریفک حادثات، 7افراد جاں بحق ، 14زخمی

11 وارداتیں،شہری لاکھوں کی نقدی وقیمتی اشیا سے محروم

آزادکشمیر:گاڑی کھائی میں جاگری،4افرادجاں بحق،6زخمی

طورخم :افغانستان سے آنیوالے ٹرک سے بھاری اسلحہ برآمد،1ملزم گرفتار

ڈی آئی خان :فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق

خیبر:گیس لیکیج سے ایک شخص جاں بحق، خواتین و بچوں سمیت 5بے ہوش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak