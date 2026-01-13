صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کی خواہش کیوں بڑھتی ہے

  • عجائب دنیا
دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کی خواہش کیوں بڑھتی ہے

لاہور(نیٹ نیوز)دوپہر کو کھانے کے بعد اکثر افراد کے اندر سونے کی خواہش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ۔

طبی ماہرین نے اس کی پیچھے چھپی چند وجوہات بتائی ہیں ،ایسا اس وقت ہوتا ہے جب خون کا بہاؤ تبدیل ہوتا ہے اور ہاضمے سے متعلق نظام متحرک ہوتا ہے ،جسم خون کو غذائی نالی کی جانب منتقل کرتا ہے تاکہ کھانا ہضم کیا جاسکے اور غذائی اجزا کو جذب کیا جاسکے ۔کھانے کے بعد دل کے افعال تو مستحکم رہتے ہیں مگر معدے کی جانب خون منتقل ہونے سے دماغ کی جانب خون کا بہاؤ کچھ گھٹ جاتا ہے ۔ماہرین کے مطابق خون کی جانب آکسیجن اور گلوکوز کی ترسیل میں معمولی کمی اور کھانے کے بعد متحرک ہونے والے ہارمونز کے باعث سستی یا نیند کا احساس ہوتا ہے ، سوچنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور دماغی دھند کا احساس ہوتا ہے ۔ماہرین کے مطابق جب انسولین کی جانب سے گلوکوز کی سطح کو نیچے لایا جاتا ہے تو سستی کا سامنا ہوتا ہے اور دماغی دھند بڑھ جاتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کا احتجاج : صدر کی منظوری کے بغیر جاری آرڈیننس واپس

پاکستان کے ایف 17 طیارے عالمی توجہ کا مرکز، انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی فیلڈ مارشل اور ایئر چیف سے ملاقاتیں

خلیجی ممالک میں پاکستانی افرادی قوت کی کھپت کیلئے اقدامات میں تیزی لائیں : شہبار شریف

مریم نواز کے ماحول دوست اقدامات، لاہور کے فضائی معیار میں نمایاں بہتری

ملک میں برائے نام جمہوریت، ڈھونگ انتخابات کوئی حکومت منتخب نہیں : فضل الرحمٰن

دیوار سے لگائیں تو احتجاج کا آپشن ہی بچتا ہے : سہیل آفریدی ، وزیراعلیٰ سندھ کا ملاقات سے انکار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak