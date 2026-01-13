دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کی خواہش کیوں بڑھتی ہے
لاہور(نیٹ نیوز)دوپہر کو کھانے کے بعد اکثر افراد کے اندر سونے کی خواہش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ۔
طبی ماہرین نے اس کی پیچھے چھپی چند وجوہات بتائی ہیں ،ایسا اس وقت ہوتا ہے جب خون کا بہاؤ تبدیل ہوتا ہے اور ہاضمے سے متعلق نظام متحرک ہوتا ہے ،جسم خون کو غذائی نالی کی جانب منتقل کرتا ہے تاکہ کھانا ہضم کیا جاسکے اور غذائی اجزا کو جذب کیا جاسکے ۔کھانے کے بعد دل کے افعال تو مستحکم رہتے ہیں مگر معدے کی جانب خون منتقل ہونے سے دماغ کی جانب خون کا بہاؤ کچھ گھٹ جاتا ہے ۔ماہرین کے مطابق خون کی جانب آکسیجن اور گلوکوز کی ترسیل میں معمولی کمی اور کھانے کے بعد متحرک ہونے والے ہارمونز کے باعث سستی یا نیند کا احساس ہوتا ہے ، سوچنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور دماغی دھند کا احساس ہوتا ہے ۔ماہرین کے مطابق جب انسولین کی جانب سے گلوکوز کی سطح کو نیچے لایا جاتا ہے تو سستی کا سامنا ہوتا ہے اور دماغی دھند بڑھ جاتی ہے ۔