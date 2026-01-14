صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

12صوبوں کا مطلب 12 وزیر اعلیٰ ،کیا اتنے دفاتر ہیں ؟ ناصر شاہ

  • پاکستان
12صوبوں کا مطلب 12 وزیر اعلیٰ ،کیا اتنے دفاتر ہیں ؟ ناصر شاہ

کراچی(آئی این پی)وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پی ٹی آئی سے کہوں گا کہ8 فروری کو ہڑتال کی کال واپس لیں، آپ کے سپورٹر موجود ہیں لیکن انہیں مشکل میں نہ ڈالیں۔

اپنے بیان میں ناصر شاہ نے کہا کہ 12 صوبوں کا مطلب 12 وزیر اعلیٰ ہیں، اتنے دفاتر کیا ہمارے پاس ہیں؟، ایم کیو ایم تو کہتی رہتی ہے لیکن بہت سے کاروباری لوگ یہ باتیں کہنے لگے ہیں، یہ صرف باتیں ہیں ،سندھ کی تقسیم کبھی نہیں ہوگی۔سندھ، پنجاب میں زبردستی کریں گے تو ردعمل آتا ہے ۔انہوں نے کہا9 مئی کو شہدا کی بے حرمتی کی گئی، اس سلسلے کو آگے نہ بڑھائیں، ہم نے سہیل آفریدی کو ویلکم کیا، وہ جہاں جہاں جارہے تھے پروٹوکول بھی دیا گیا لیکن انہوں نے صدر زرداری پر تنقید کی۔وزیر بلدیات سندھ نے کہا کہ صوبے کی بابت صرف ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak