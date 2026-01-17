صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کو پُرامن اور کرائم فری بنانا ترجیحات :مریم نواز

  • پاکستان
پنجاب کو پُرامن اور کرائم فری بنانا ترجیحات :مریم نواز

جرائم پیشہ افراد کا قلع قمع کرنے کاعزم :ایس ایچ او کی شہادت پرافسوس

لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے پنجاب کو مکمل طور پر پُرامن اور کرائم فری بنانا ترجیحات میں شامل ہے ۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت اور جرائم پیشہ افراد کا قلع قمع کرنے کاعزم کررکھا ہے ۔ایک بیان میں وزیراعلیٰ پنجاب نے سرگودھا میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایس ایچ او سب انسپکٹر عامر رضوان کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے ۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کیلئے جان نچھاور کرنے والے قابل تحسین ہیں، پولیس اور دیگرسکیورٹی اداروں کے شہدائے کرام قوم کا فخر ہیں۔ 

