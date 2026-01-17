پیپلزپارٹی وسطی پنجاب کے عہدیداروں کا تقرر
عائشہ نواز مرکزی ڈپٹی سیکرٹری ، فیصل میر صدر لاہور ڈویژن ہونگے فیصل آباد ، ساہیوال ، راولپنڈی ،گوجرانوالہ،شیخوپورہ میں بھی تقرریاں
لاہور،کراچی(سپیشل رپورٹر)چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی مرکزی، صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی تنظیم کے عہدیداروں کا فوری طور پر تقرر کر دیا ۔عائشہ نواز چودھری کو پیپلز پارٹی کی مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات اور سید احسن رضوی کو وسطی پنجاب کا ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات مقرر کیا گیا ہے ،لاہور ڈویژن (شہری) صدرفیصل میر، جنرل سیکرٹری پروفیسر ڈاکٹر عائشہ شوکت،لاہور ڈویژن (دیہی)صدررائے شاہجہان بھٹی، جنرل سیکرٹری چودھری شمیم صفدر، انفارمیشن سیکرٹری ملک شعیب مشتاق اعوان ہونگے ۔فیصل آباد ڈویژن میں صدرسید عنایت علی شاہ،جنرل سیکرٹری رانا بلال فاروق،انفارمیشن سیکرٹری عمائمہ افتخار خان،ساہیوال ڈویژن میں صدرروبینہ شاہین وٹو ،جنرل سیکرٹری میاں ہمایوں سرور بودلہ،انفارمیشن سیکرٹری رائے راشد اقبال،راولپنڈی ڈویژن میں صدرسردار اشعر حیات ،جنرل سیکرٹری خالد نواز بوبی انفارمیشن سیکرٹری محمد عثمان ستی، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری زینب قریشی،گوجرانوالہ ڈویژن میں صدر آصف بشیر بھاگٹ،جنرل سیکرٹری عبدالرزاق سلیمی،ضلع ننکانہ میں صدرسید ابرار حسین شاہ، جنرل سیکرٹری محمد رفیق اسلام،انفارمیشن سیکرٹری سانول وائیں ۔
ضلع شیخوپورہ میں صدرآصف خان،جنرل سیکرٹری میاں عمران صابر ڈوگر، انفارمیشن سیکرٹری میاں ارمغان خالد،ضلع قصور میں صدر لیاقت علی ،سینئر نائب صدرآصف علی کھوکھر، جنرل سیکرٹری ارشاد احمد خان،انفارمیشن سیکرٹری ہمایوں مجید،ضلع فیصل آباد میں صدراعجاز چودھری ، جنرل سیکرٹری رائے شاہجہان کھرل،انفارمیشن سیکرٹری سعود سعید اقبال،ضلع جھنگ میں صدر تنویر الحسن موہل،جنرل سیکرٹری مہر جاوید اقبال ،انفارمیشن سیکرٹری عمران عباس چشتی ،ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں صدر عاطف خان رضا،جنرل سیکرٹری سرشار حسن چیمہ، انفارمیشن سیکرٹری طلال ذوالفقار زلفی،ساہیوال سٹی میں صدر شیخ یاسر اقبال نقی،جنرل سیکرٹری حیدر علی،انفارمیشن سیکرٹری مہر فہد سیال،ضلع ساہیوال میں صدر ذکی چودھری،جنرل سیکرٹری ندیم خالد، انفارمیشن سیکرٹری مقبول احمد،ضلع پاکپتن میں صدرراؤ جمیل ہاشم، جنرل سیکرٹری نسیم ہوتیانہ،انفارمیشن سیکرٹری مستنصر کامران بلوچ،راولپنڈی سٹی میں صدر میاں خرم رسول، جنرل سیکرٹری ملک آصف اکبر،ضلع راولپنڈی میں صدر شوکت علی عباسی،جنرل سیکرٹری عمار مہدی راجہ، انفارمیشن سیکرٹری مطیع اللہ،ضلع مری میں صدر عبدالجبار ستی، جنرل سیکرٹری ثاقب عباسی، انفارمیشن سیکرٹری پلوشہ عباسی۔ضلع چکوال میں صدرراجہ رضوان ڈنڈوت،جنرل سیکرٹری راجہ مظہر حسین، انفارمیشن سیکرٹری فرقان راجپوت جنجوعہ،ضلع تلہ گنگ میں صدر قاضی الطاف حسین،جنرل سیکرٹری ملک وحید خان، انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر اختر حسین،ضلع اٹک میں صدر حاجی ملک ریاست علی،جنرل سیکرٹری نصیر خان جدون، انفارمیشن سیکرٹری سردار خرم حیات خان،گوجرانوالہ سٹی میں صدرمیاں ودود حسن ڈار،جنرل سیکرٹری خالد حسین باجوہ، انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر عمران رحمانی۔
ضلع گوجرانوالہ میں صدراعجاز احمد سمہ،جنرل سیکرٹری عمران حبیب سرویا، انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر فیصل اقبال ،ضلع سیالکوٹ میں صدر اظہر علی ڈیال،جنرل سیکرٹری احسن ظفر ،انفارمیشن سیکرٹری آفتاب حیدر،ضلع نارووال میں صدر حسنین علی شاہ،جنرل سیکرٹری عامر نواز گجر،انفارمیشن سیکرٹری عاطف خان،ضلع حافظ آباد میں صدرملک وزیر اعوان،جنرل سیکرٹری خالدہ شاہد ، انفارمیشن سیکرٹری علی الطاف چوہان کا تقرر کیا گیا ،اس حوالے سے نوٹیفکیشن چیئرمین سیکرٹریٹ سے جاری کر دیا گیا ہے ۔ادھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے فیصل میر کو لاہور کا صدر نامزد کردیا ۔ فیصل میر پیشے کے اعتبار سے ایک صنعتکار اور ایکسپورٹر ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان کے معروف صحافتی و سیاسی خاندان سے ہے ۔ ان کے والد پروفیسر وارث میر نے ضیاالحق کی جانب سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بحیثیت عورت سیاست سے بے دخل کرنے کیلئے بنائے قوانین کے خلاف علمی وقلمی جدوجہد کی قیادت کی۔ فیصل میر نے کم عمری میں ضیا کے دور میں جھوٹے مقدمات ،گرفتاریوں اور جیلوں کا سامنا کیا۔فیصل میر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں پیاف کے بانی کنوینر تھے ۔ فیصل میر لاہور سے پاکستان کی خاتون اول کلثوم نواز کے خلاف قومی اسمبلی کا الیکشن جبکہ لاہور سے دو مرتبہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔