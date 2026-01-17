شوگرملز، فیڈملز، بیکریز کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ
کاروباری احاطوں میں ان لینڈ ریونیو افسروں کی تعیناتیاں شروع تعینات افسر سروسز وصولی، رسید اجرا، ٹیکس ریکارڈ کی جانچ کرینگے
لاہور (نیوز رپورٹر )وفاقی بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر)نے ملک بھر میں شوگرملز، فیڈملز اور مختلف بیکریز کی مانیٹرنگ سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ اس سلسلے میں مختلف بیکریز اور ملز کے کاروباری احاطوں میں ان لینڈ ریونیو افسروں کی تعیناتیاں شروع کر دی گئی ہیں۔مانیٹرنگ کا عمل انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 175 سی کے تحت کیا جائے گا، جس میں بیکریز اور ملز کی سیلز، پرچیز اور دیگر مالیاتی سرگرمیوں کی مکمل نگرانی شامل ہے ۔ تعینات افسر سروسز کی وصولی، رسیدوں کے اجرا اور ٹیکس ریکارڈ کی جانچ کریں گے تاکہ ٹیکس وصولی کی شفافیت اور درستی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ایف بی آر کا کہنا ہے کہ مانیٹرنگ کا مقصد ٹیکس چوری کی روک تھام اور ممکنہ طور پر ریونیو میں اضافہ کرنا ہے ۔ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔