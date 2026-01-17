صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمان مزاری اورہادی سمندرمیں ہوں یا آسمان پر،آج پیش کریں:جج

  • پاکستان
ایمان مزاری اورہادی سمندرمیں ہوں یا آسمان پر،آج پیش کریں:جج

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے متنازعہ ٹویٹس کیس میں ملزمان ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ ایڈووکیٹ کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کیلئے ایک روز کی مہلت دیتے ہوئے حکم دیاکہ دونوں کو گرفتار کرکے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیش کیا جائے ۔

دوران سماعت ملزمان کی عدم پیشی پرجج نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اسلام آباد میں وارنٹ پر عمل نہ ہونا کیا ثابت کرتا ہے ، جج افضل مجوکہ نے ڈی آئی جی سے کہا ان کو پاکستان سے اٹھائیں، انڈیا سے یا افغانستان سے 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس،وہ سمندر پر ہیں آسمان پر ہیں مجھے وارنٹ کی تعمیل چاہیے ،میں اس کو دیکھتا ہوں کیسے پیش نہیں ہوتے ،سماعت میں وقفے کے بعد ڈائریکٹر این سی سی آئی اے بھی عدالت میں پیش ہوگئے ،جج نے کہا اسلام آباد میں ایک بندہ آپ سے گرفتار نہیں ہوتا بلوچستان یا دوسرے صوبوں میں کیا کریں گے ،وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد چاہیے ۔ عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے سماعت آج تک ملتوی کردی۔ دوسری طرف ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ نے وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کیلئے اسلام آباد ہائیکورٹ سے رجوع کرلیا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

سلامتی کونسل:ایرا ن اور امریکا کے ایک دوسرے پر الزامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak