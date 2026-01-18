سیکر ٹر ی سی بی آر آزاد کشمیر کی ریٹائرمنٹ، نوٹیفکیشن پر سوالات
مجاز محکمہ کو اعتماد میں لئے بغیر تعطیل کے روز مبینہ طورپرخلاف رولزنوٹیفکیشن جاری اقدام آئین کیخلاف، کارروائی ناگزیر،قانونی ماہرین ،حکام کا موقف دینے سے انکار
مظفرآباد (محمد اسلم میر)آزاد جموں و کشمیر میں گریڈ 21 کے سینئر افسر کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن مبینہ طور پر قانون اور رولز آف بزنس کو نظر انداز کرتے ہوئے جاری کر دیا گیا ،مجاز محکمہ کو اعتماد میں لئے بغیر ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن جاری کرنا رولز آف بزنس کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ ان لینڈ ریونیو کے سیکر ٹر ی و چیئرمین سی بی آر چودھری رقیب نے ہفتہ وار تعطیل کے باوجود دفاتر کھلوا کر محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کو نظر انداز کرتے ہوئے سیکر ٹر ی سی بی آر سردار ظفر محمود کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ، رولز آف بزنس کی اس مبینہ خلاف ورزی نے آزاد جموں و کشمیر کے قانونی اور انتظامی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ انتظامی شفافیت پر بھی سنگین سوالات اٹھادئیے ، رولز آف بزنس کے تحت گریڈ 19 سے اوپر کے سرکاری افسران کی ریٹائرمنٹ کے احکامات جاری کرنے کا اختیار محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کو حاصل ہے ۔ ذرائع کے مطابق ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن متعلقہ مجاز محکمہ کے بجائے محکمہ ان لینڈ ریونیو کی جانب سے عجلت میں جاری کیا گیا، جس پر سرکاری قواعد و ضوابط کے ماہرین نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ دوسری جانب جب اس معاملے پر متعلقہ حکام سے مؤقف لینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔قانونی ماہرین کے مطابق سروسز رولز کی خلاف ورزی دراصل آئین اور قانون کی خلاف ورزی کے مترادف ہے جو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے ۔