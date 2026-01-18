پاک امریکا فوجی مشق انسپائرڈ گیمبٹ اختتام پذیر
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان اور امریکی افواج کی مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ 2026 مکمل ہو گئی، انسدادِ دہشت گردی پر توجہ، دفاعی شراکت داری مزید مستحکم ہوگئی۔۔۔
امریکا نے پاکستان کے ساتھ مشترکہ فوجی مشق انسپائرڈ گیمبٹ کو دفاعی تعلقات میں نئی جہت قرار دے دیا۔امریکی سنٹرل کمانڈ کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان کے مطابق رواں ہفتے امریکی اور پاکستانی افواج نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررازم سنٹر پبی میں مشق کے دوران مشترکہ تربیت مکمل کی۔ بیان میں کہا گیا کہ مشق کے دوران انفنٹری مہارتوں، جدید حکمتِ عملیوں اور انسدادِ دہشت گردی کی کارروائیوں پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی گئی۔
امریکی سنٹرل کمانڈ کے مطابق اس مشق نے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان باہمی اعتماد، ہم آہنگی اور عملی تعاون کو مزید مضبوط کیا ہے ۔واضح رہے کہ انسپائرڈ گیمبٹ 2026 کی مشق 8 سے 16 جنوری تک جاری رہی، جو دو ہفتوں پر مشتمل تھی اور اس کا مرکزی فوکس انسدادِ دہشت گردی تھا۔انسپائرڈ گیمبٹ 1995سے جاری پاکستان اور امریکا کے دوطرفہ تربیتی سلسلے کی تیرہویں کڑی ہے جو دونوں ممالک کے دیرینہ دفاعی تعلقات کی عکاس ہے ۔