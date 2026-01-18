سندھ جیسی کارکردگی دیگر صوبے بھی دکھائیں، شرجیل میمن
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ جس طرح سندھ نے کارکردگی دکھائی دیگر صوبے بھی دکھائیں، بدقسمتی سے سیاست کا معیار ایک دوسرے پر تنقید تک رہ گیا ہے۔
نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت سائبرنائف سے علاج مفت فراہم کررہی ہے ، سندھ حکومت دنیا میں واحد ہے جو سائبر نائف سے مفت علاج فراہم کررہی ہے ، بلاول بھٹو نے بتایا سائبر نائف کے ذریعے محض 11 ممالک میں علاج ہوتا ہے ، دنیا میں سائبر نائف کے ذریعے لاکھ لاکھ ڈالرز سے علاج ہوتا ہے ۔شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں گزشتہ سال 29 لاکھ افراد کے مفت علاج کیے گئے ، این آئی سی وی ڈی میں سندھ کے علاوہ دیگر صوبوں کے 56 فیصد مریض دل کے امراض کا علاج کراتے ہیں، 2022 میں آنے والے سیلاب سے سندھ میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، ہم 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں، ہم کروڑوں لوگوں کو مفت گھر بنا کر دے رہے ہیں، یہ ریکارڈ ہے ، سینئر وزیر سندھ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت تھر کے انفراسٹرکچر کے لیے ایک ارب ڈالر خرچ کرچکی ہے، تھر کے کوئلے سے بننے والی بجلی پورے ملک کو فراہم کی جا رہی ہے۔