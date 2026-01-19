صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ننکانہ:خاتون نے ریسکیو ایمبولینس میں بچے کو جنم دیدیا

  • پاکستان
ننکانہ:خاتون نے ریسکیو ایمبولینس میں بچے کو جنم دیدیا

ننکانہ صاحب (خبرنگار)ننکانہ صاحب میں خاتون نے ریسکیوایمبولینس میں ہی بچے کو جنم دیدیا ۔

واربرٹن روڈ پیڑی والا گاؤں سے ریسکیو 1122 کنٹرول روم کو ڈلیوری کیس کی کال موصول ہونے پر پیرامیڈیکل سٹاف موقع  پر پہنچا اور حاملہ خاتون کو ایمبولینس میں طبی امداد دیتے ہوئے ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں خاتون کی حالت بگڑ گئی۔ریسکیو عملے نے فوری طور پر ایمبولینس روک کر پیشہ ورانہ مہارت سے ڈلیوری مکمل کروا ئی۔ بعد ازاں زچہ و بچہ کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال ننکانہ صاحب منتقل کیا گیا ،جہاں زچہ و بچہ کی حالت بہتر بتائی جاتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

واردا تیں:شہری لاکھوں نقدی،قیمتی اشیاء سے محروم

کاہنہ میں باپ اور 2بیٹوں کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار

باغبانپورہ:گھریلو جھگڑے پر خاتون کی زہر کھاکر خودکشی

سخاکوٹ، شوہر کو قتل کر کے لاش گھر میں دفنانے والی بیوی گرفتار

دو موٹر سائیکلوں میں ٹکر ، نوجوان جاں بحق ، دوسرا زخمی

سانگلاہل:معمولی رنجش پر فائرنگ سے نوجوان قتل ،1ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak