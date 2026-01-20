صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدارس نظام میں مداخلت ہوگی نہ نصاب تبدیل ہوگا : پنجاب حکومت

مدارس نظام میں مداخلت ہوگی نہ نصاب تبدیل ہوگا : پنجاب حکومت

حکومتی اوربورڈزنمائندوں کا اجلاس ، مدارس اور مساجد کے معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کے عزم کا اعادہ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ جلد از جلد حل ،تمام اقدامات میں جملہ بورڈز کو اعتماد میں لیا جائے گا،اعلامیہ جاری

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پنجاب حکومت نے مدارس بورڈ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت مدارس کے نظام میں کو ئی مداخلت چاہتی ہے اور نہ ہی دینی نصاب میں تبدیلی اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے ۔پنجاب حکومت اور مختلف مدارس بورڈز کے نمائندوں کے اہم اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں مدارس و مساجد کے معاملات کو افہام و تفہیم اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔اعلامیہ کے مطابق اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کی، چیئرمین پاکستان علما کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی، 10 مدارس عربیہ اور 15 مدارس بورڈز کے نمائندے بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں واضح کیا گیا کہ حکومت مدارس کے نظام میں کسی قسم کی مداخلت چاہتی ہے اور نہ ہی دینی نصاب میں تبدیلی اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔

اجلاس میں مدارس کی رجسٹریشن کے عمل کو جلد مکمل کرنے اور تمام فیصلے باہمی مشاورت، اعتماد اور اتحاد کے ساتھ کرنے پر اتفاق کیا گیا جبکہ مدارس و مساجد کے دیگر معاملات بھی مذاکرات اور باہمی مفاہمت سے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا، کہا گیا مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ جلد از جلد حل کیا جائے گا، مدارس رجسٹریشن ایکٹ یاڈی جی آر ای نظام کے تحت رجسٹریشن کا اختیار برقرار رہے گا، ڈی جی ریلیجس ایجوکیشن (DGRE)کے نظام کے تحت اب تک بیس ہزار سے زائد مدارس رجسٹرڈ ہوچکے ہیں ،حکومت کی جانب سے مدارس و مساجد سے متعلق اقدامات میں تمام بورڈز کو اعتماد میں لیا جائے گا۔شرکا نے مساجد کے آئمہ کیلئے اعزازیہ کو درست سمت میں قدم قرار دیا جب کہ اعزازیہ نہ لینے والے آئمہ پر کسی بھی دباؤ کی مخالفت کی۔ شرکا نے مدارس اور حکومت کے درمیان روابط مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا۔

