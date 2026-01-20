سب سے بڑا جزیرہ گرین لینڈ نایاب معدنیات سے مالا مال
لاہور(نیٹ نیوز)گرین لینڈ میں ابھی ‘‘ نایاب معدنیات’’کی کان کنی عنقا مگر ڈنمارک جیولوجیکل سروے کے مطابق وہاں 3 کروڑ 61 لاکھ ٹن نایاب معدنی وسائل موجود ہیں۔ اور نایاب ہیں۔
وہاں ان 34 میں سے 25 معدن مل چکے جو کہ انتہائی اہم (Critical) یہ الیکٹرک کاروں کی موٹر سے لے کر لڑاکا طیاروں تک ہر الیکٹرونکس میں استعمال ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر 55 اہم خام معدنی ذخائر کی نشاندہی ہو چکی لیکن صرف ایک پر کان کنی جاری ہے ، کانوں سے نکلی سالانہ نایاب معدنیات کا 70 فیصد حصہ چین پیدا کرتا ہے جو 2024 ء میں 2 لاکھ 70 ہزار ٹن تھا۔گرین لینڈ تیل اور قدرتی گیس سے بھی مالا مال ہے ۔امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ساحلی علاقوں میں 17.5 ارب بیرل تیل اور 148 ٹریلین کیوبک فٹ قدرتی گیس موجود ہے ۔