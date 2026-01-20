صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نورا فتحی کا مراکش کے فٹبال سٹیڈیم میں اپنے گانے پر ڈانس

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
نورا فتحی کا مراکش کے فٹبال سٹیڈیم میں اپنے گانے پر ڈانس

ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ کی معروف ڈانسر اور اداکارہ نورا فتحی کی مراکش کے فٹبال سٹیڈیم میں اپنے گانے پر ڈانس کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

نورا فتحی نے افریقہ کپ آف نیشنز 2025ء کے سیمی فائنل میں شرکت کی اور فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر مراکش کے فٹبال سٹیڈیم سے اپنی ایک ویڈیو شیئر کی ہے ۔اُنہوں نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ مراکش کے فٹبال سٹیڈیم میں سیمی فائنل کے آغاز سے پہلے اپنا گانا ‘نورا’ سننا بہت ہی زبردست احساس تھا۔ویڈیو میں اداکارہ کو فٹبال سٹیڈیم میں اپنے گانے پر انتہائی پُر جوش انداز میں ڈانس کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے ۔اس ویڈیو کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے اور اس پر دلچسپ تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سب سے بڑا جزیرہ گرین لینڈ نایاب معدنیات سے مالا مال

سری لنکا:کروڑوں ڈالر کا نایاب جامنی سٹار سیفائر دریافت

چاند پر نام بھجوانے کے خواہشمند افراد کیلئے سنہری موقع!

پرواز کے ڈیٹا کے تحفظ کیلئے فضا میں بلاک چین ٹیکنالوجی کا تجربہ

سونگھنے کا ٹیسٹ قبل از وقت ڈیمینشیا کی نشاندہی کر سکتا

فضائی آلودگی پروسٹیٹ کینسر کا باعث بن سکتی :ماہرین

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak