نورا فتحی کا مراکش کے فٹبال سٹیڈیم میں اپنے گانے پر ڈانس
ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ کی معروف ڈانسر اور اداکارہ نورا فتحی کی مراکش کے فٹبال سٹیڈیم میں اپنے گانے پر ڈانس کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔
نورا فتحی نے افریقہ کپ آف نیشنز 2025ء کے سیمی فائنل میں شرکت کی اور فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر مراکش کے فٹبال سٹیڈیم سے اپنی ایک ویڈیو شیئر کی ہے ۔اُنہوں نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ مراکش کے فٹبال سٹیڈیم میں سیمی فائنل کے آغاز سے پہلے اپنا گانا ‘نورا’ سننا بہت ہی زبردست احساس تھا۔ویڈیو میں اداکارہ کو فٹبال سٹیڈیم میں اپنے گانے پر انتہائی پُر جوش انداز میں ڈانس کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے ۔اس ویڈیو کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے اور اس پر دلچسپ تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔