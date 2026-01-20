صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سری لنکا:کروڑوں ڈالر کا نایاب جامنی سٹار سیفائر دریافت

  • عجائب دنیا
سری لنکا:کروڑوں ڈالر کا نایاب جامنی سٹار سیفائر دریافت

کولمبو(نیٹ نیوز)سری لنکا میں 3563 قیراط وزنی نایاب ‘پرپل سٹار سیفائر’ دریافت کر لیا گیا۔

اس حیرت انگیز قیمتی پتھر کو ‘سٹار آف پیور لینڈ’ کا نام دیا گیا ہے اور اس سے متعلق یہ خیال ہے کہ یہ اپنی قسم کا دنیا کا سب سے بڑا قدرتی سٹار سیفائر (نیلم) ہے ۔جیسے کے ان کا نام ہے ، سٹار سیفائر اپنی ستاروں جیسی خصوصیات جن کو آسٹیرزم کہا جاتا ہے ، سے جانے جاتے ہیں۔ ماہرِ جواہرات آشن امراسنگھے کا کہنا تھا کہ یہ اپنی قسم کا سب سے بڑا جامنی سٹار سیفائر ہے ۔ اس پر چھ کرنوں کا آسٹیرزم ہے ۔ یہ ایک خاص بات ہے جو دیگر پتھروں سے مختلف ہے ۔آشن امراسنگھے کا ماننا ہے کہ اس پتھر کی کم از کم مالیت 30 کروڑ ڈالر تک ہو سکتی ہے ۔اگر ایسا واقعی ہو جاتا ہے تو یہ مالیت اسٹار آف دی پیور لینڈ کو دنیا کے قیمتی ترین پتھروں میں سے ایک بنا دے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

نوبیل انعام نہ ملنے پر امن اولین ترجیح نہیں:ٹرمپ

کابل:ہوٹل میں دھماکا، چینی سمیت 7 افراد ہلاک ،20زخمی

سپین:2 ٹرینوں میں تصادم 40افراد ہلاک،48زیر علاج

بھارت متحدہ عرب امارات سے 3 ارب ڈالر کی ایل این جی خریدیگا

غزہ بورڈ میں شمولیت کی دعوت

ورلڈ اکنامک فورم اجلاس ، ایران کوشریک ہونے سے روکدیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak