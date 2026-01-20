سری لنکا:کروڑوں ڈالر کا نایاب جامنی سٹار سیفائر دریافت
کولمبو(نیٹ نیوز)سری لنکا میں 3563 قیراط وزنی نایاب ‘پرپل سٹار سیفائر’ دریافت کر لیا گیا۔
اس حیرت انگیز قیمتی پتھر کو ‘سٹار آف پیور لینڈ’ کا نام دیا گیا ہے اور اس سے متعلق یہ خیال ہے کہ یہ اپنی قسم کا دنیا کا سب سے بڑا قدرتی سٹار سیفائر (نیلم) ہے ۔جیسے کے ان کا نام ہے ، سٹار سیفائر اپنی ستاروں جیسی خصوصیات جن کو آسٹیرزم کہا جاتا ہے ، سے جانے جاتے ہیں۔ ماہرِ جواہرات آشن امراسنگھے کا کہنا تھا کہ یہ اپنی قسم کا سب سے بڑا جامنی سٹار سیفائر ہے ۔ اس پر چھ کرنوں کا آسٹیرزم ہے ۔ یہ ایک خاص بات ہے جو دیگر پتھروں سے مختلف ہے ۔آشن امراسنگھے کا ماننا ہے کہ اس پتھر کی کم از کم مالیت 30 کروڑ ڈالر تک ہو سکتی ہے ۔اگر ایسا واقعی ہو جاتا ہے تو یہ مالیت اسٹار آف دی پیور لینڈ کو دنیا کے قیمتی ترین پتھروں میں سے ایک بنا دے گی۔