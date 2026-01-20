صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بشریٰ بی بی سے بیٹی کی ملاقات کرانے کی اعتراضی درخواست واپس لینے کی بنا پر نمٹا دی گئی

  • پاکستان
لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے انکی بیٹی کی ملاقات کرانے کی اعتراضی درخواست واپس لینے کی بنا پر نمٹا دی گئی۔

 عدالت نے رجسٹرار آفس کا اعتراض بحال رکھتے ہوئے درخواست گزار کو راولپنڈی بینچ سے رجوع کرنے کی ہدایت کردی،عدالت نے قرار دیا کہ درخواست یہاں قابل سماعت نہیں ہے ،درخواست گزار کے وکیل ملک آصف نسوانہ نے موقف اپنایا کہ اڈیالہ جیل انتظامیہ نے بغیر تحریری وجہ ملاقات سے روک دیا ،خونی رشتہ ہونے اور منگل ملاقات کا مقررہ دن ہونے کے باوجود اجازت نہیں دی گئی، استدعا ہے کہ والدہ سے فوری ملاقات کیلئے حکم دیا جائے۔

