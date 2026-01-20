صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینیٹ، قومی، صوبائی اسمبلیوں کے 73 ارکان کی رکنیت بحال

  • پاکستان
سینیٹ، قومی، صوبائی اسمبلیوں کے 73 ارکان کی رکنیت بحال

اسلام آباد(اے پی پی)الیکشن کمیشن نے سینیٹ،قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 73 ارکان کی رکنیت بحال کر دی جن میں پانچ سینیٹرز، قومی اسمبلی کے 17، پنجاب اسمبلی کے 27، سندھ اسمبلی کے 12، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 7 اور بلوچستان اسمبلی کے پانچ اراکین شامل ہیں۔

ای سی پی سے جاری بیان کے مطابق ان اراکین نے مالی سال 2024-25 کے لئے اپنے اثاثہ جات اور واجبات کے گوشوارے جمع کرا دئیے ہیں جس کے بعد ان کی رکنیت بحال کی گئی۔ گوشوارے جمع نہ کرانے والے اراکین کو 16 جنوری 2026 سے قانون سازی اور دیگر ذمہ داریاں انجام دینے سے روک دیا گیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

نوبیل انعام نہ ملنے پر امن اولین ترجیح نہیں:ٹرمپ

کابل:ہوٹل میں دھماکا، چینی سمیت 7 افراد ہلاک ،20زخمی

سپین:2 ٹرینوں میں تصادم 40افراد ہلاک،48زیر علاج

بھارت متحدہ عرب امارات سے 3 ارب ڈالر کی ایل این جی خریدیگا

غزہ بورڈ میں شمولیت کی دعوت

ورلڈ اکنامک فورم اجلاس ، ایران کوشریک ہونے سے روکدیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak