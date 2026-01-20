صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ہائیکورٹ کے مستقل ہونیوالے 3ججز نے حلف اٹھا لیا

اسلام آباد ہائیکورٹ کے مستقل ہونیوالے 3ججز نے حلف اٹھا لیا

اسلام آباد، کوئٹہ (اپنے نامہ نگار سے ، این این آئی) اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس نے بطور مستقل جج کے طور پر حلف اٹھا لیا، اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے ان سے حلف لیا۔

حلف برداری کی تقریب اسلام آباد ہائیکورٹ کے کامن روم میں ہوئی، چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے مستقل ہونے والے جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس سے حلف لیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کے بعد قومی ترانے کی دھن بجائی گئی،رجسٹرار اسلام آباد ہائیکورٹ نے ججز کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن پڑھ کر سنایا۔ تقریب میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، ہائیکورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے ججز، صدر اسلام آباد ہائیکورٹ بار واجد گیلانی ، سیکرٹری منظور ججہ ،وکلا اور کورٹ رپورٹرز شریک ہوئے ۔ وزارت قانون نے صدر مملکت کی منظوری سے تینوں ججز کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کیا، ججز نے مستقل تعیناتی سے قبل ایک تک سال بطور ایڈیشنل جج کام کیا۔ علاوہ ازیں جسٹس نجم الدین مینگل نے بلوچستان ہائیکورٹ کے مستقل جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائیکورٹ جسٹس محمد کامران خان ملاخیل نے جسٹس نجم الدین مینگل سے حلف لیا، حلف برداری کی تقریب میں ججز، سینئر وکلاء اور اعلیٰ عدالتی افسران نے شرکت کی۔ 

