پاکستان چاول برآمد کرنیوالا دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا
دسمبر 2025 میں چاول کی برآمدات میں 14 فیصد ماہانہ اضافہ ریکارڈ سب سے زیادہ چاول یو اے ای، چین، تنزانیہ کو برآمدکیا گیا، گلف نیوز
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک )بین الاقوامی جریدہ گلف نیوز نے بھی پاکستانی چاول کی عالمی سطح پر پذیرائی پر مہر لگادی ہے ۔رپورٹ کے مطابق سال 2026کے آغاز پر پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا چاول برآمد کنندہ ملک بن گیا۔دسمبر 2025 میں پاکستانی چاول کی برآمدات میں 14 فیصد ماہانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔باسمتی چاول کی برآمدات میں 50 فیصد سے زائد اضافے نے کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔دسمبر 2025 میں پاکستان نے 4 لاکھ 89 ہزار ٹن چاول عالمی منڈیوں میں برآمد کیا۔دسمبر2025 میں ویتنام کی برآمدات 3 لاکھ 87 ہزار ٹن رہیں۔ پاکستان نے ویتنام پر سبقت حاصل کرکے عالمی درجہ بندی میں تیسری پوزیشن حاصل کرلی۔پاکستان سے سب سے زیادہ چاول یو اے ای، چین، تنزانیہ،کینیا اور آئیوری کوسٹ کو برآمدکیا گیا۔