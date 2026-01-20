صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف بی آر کے ٹریک سسٹم کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ

  • پاکستان
لاہور (نیوز رپورٹر )ایف بی آر نے چینی ، سگریٹ ، کھاد اور سیمنٹ کی صنعت میں کامیابی کے بعد ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا دائرہ کار سٹیل کی صنعت، فارماسیوٹیکلز ،مصالحہ جات، بسکٹ اور دیگر پیک شدہ مصنوعات سمیت مزید شعبوں تک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

ایف بی آر ذرائع کے مطابق ایف بی آر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے منفرد شناختی نشانات سے اربوں روپے کی ٹیکس چوری روکنے میں کامیاب ہوا۔ریگولیٹری ماہرین کے مطابق پاکستان میں ٹیکس چوری ، غیر قانونی اشیاء کی خریدوفروخت ، مصنوعات کی پیداوارکے درست ڈیٹا کی نشاندہی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے قوانین پر مو ثر انداز میں عملدرآمد کرنے میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی ، حالیہ عرصے میں غیر قانونی تمباکو ، شوگر اور دیگر اشیا کے خلاف کامیابی حاصل کی گئی، کئی شوگر ملوں کی پیداواری یونٹ کو ٹریک اینڈ ٹریس کی مہر نہ لگانے پر سیل کیاگیا،بڑے پیمانے پر کروڑ وں روپے مالیت کے غیر قانونی سگریٹ کو پکڑ اگیا ۔ ماہرین کے مطابق ٹی ٹی ایس اب ملک گیر الیکٹرانک مانیٹرنگ فریم ورک کی شکل اختیار کر چکا،یہ شناختی نشانات اس پر عملدرآمد کرانیوالے اداروں کو پوری سپلائی چین میں، فیکٹری فلور سے لے کر ریٹیل آؤٹ لیٹ تک، اشیا کی نگرانی کی سہولت فراہم کرتے ہیں جس سے قوانین کی پاسداری، دستاویزات اور آڈٹ کے عمل میں نمایاں بہتری آئی ، اربوں روپے کی ٹیکس چوری روکنے میں مدد ملی۔

