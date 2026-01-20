ایف بی آر کے ٹریک سسٹم کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ
لاہور (نیوز رپورٹر )ایف بی آر نے چینی ، سگریٹ ، کھاد اور سیمنٹ کی صنعت میں کامیابی کے بعد ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا دائرہ کار سٹیل کی صنعت، فارماسیوٹیکلز ،مصالحہ جات، بسکٹ اور دیگر پیک شدہ مصنوعات سمیت مزید شعبوں تک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
ایف بی آر ذرائع کے مطابق ایف بی آر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے منفرد شناختی نشانات سے اربوں روپے کی ٹیکس چوری روکنے میں کامیاب ہوا۔ریگولیٹری ماہرین کے مطابق پاکستان میں ٹیکس چوری ، غیر قانونی اشیاء کی خریدوفروخت ، مصنوعات کی پیداوارکے درست ڈیٹا کی نشاندہی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے قوانین پر مو ثر انداز میں عملدرآمد کرنے میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی ، حالیہ عرصے میں غیر قانونی تمباکو ، شوگر اور دیگر اشیا کے خلاف کامیابی حاصل کی گئی، کئی شوگر ملوں کی پیداواری یونٹ کو ٹریک اینڈ ٹریس کی مہر نہ لگانے پر سیل کیاگیا،بڑے پیمانے پر کروڑ وں روپے مالیت کے غیر قانونی سگریٹ کو پکڑ اگیا ۔ ماہرین کے مطابق ٹی ٹی ایس اب ملک گیر الیکٹرانک مانیٹرنگ فریم ورک کی شکل اختیار کر چکا،یہ شناختی نشانات اس پر عملدرآمد کرانیوالے اداروں کو پوری سپلائی چین میں، فیکٹری فلور سے لے کر ریٹیل آؤٹ لیٹ تک، اشیا کی نگرانی کی سہولت فراہم کرتے ہیں جس سے قوانین کی پاسداری، دستاویزات اور آڈٹ کے عمل میں نمایاں بہتری آئی ، اربوں روپے کی ٹیکس چوری روکنے میں مدد ملی۔