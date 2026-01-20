صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علیم خان سے تلخ کلامی ،پلوشہ خان نے معاملہ سینیٹ میں اٹھا دیا

  • پاکستان
علیم خان سے تلخ کلامی ،پلوشہ خان نے معاملہ سینیٹ میں اٹھا دیا

اسلام آباد(وقائع نگار)سینیٹر پلوشہ خان نے کمیٹی اجلاس میں وفاقی وزیر مواصلات علیم خان سے تلخ کلامی کا معاملہ سینیٹ میں اٹھادیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ کوئی منصوبہ بندی کے تحت چیزیں نہیں ہوتی،جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا اس پر بہت افسوس ہے۔

پلوشہ خان نے کہا ہے کہ ایک وزیر صاحب کو مجھ میں بہت انٹرسٹ ہے ،انہوں نے میرے خلاف گندی زبان استعمال کی، وزیر اعظم پاکستان سے کہتی ہوں اس کا نوٹس لیں،میں نے ایک تحریک استحقاق دی ہے تاکہ ان کی گردن کا سریا ٹوٹے ۔سینیٹر شیری رحمن نے کہا کہ پلوشہ نے جو کہا وہ بہت افسوس ناک ہے ، میں نے علیم خان سے رابطہ کیاہے کہ آپ معافی مانگ لیں۔ ایمل ولی نے کہا کہ افغان خواتین کے ویزوں میں توسیع نہیں کی جارہی تاکہ وہ واپس جائیں اور انہیں ذبح کیا جائے ۔چیئرمین سینیٹ نے افغان خواتین کا معاملہ متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیااوراجلاس آج صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ندا یاسر ایک بار پھر ٹرولرز کے نشانے پرآگئیں

بیٹی سے ڈرتی ہوں، وہ مجھے واپس تھپڑ مار دیگی :رانی مکھرجی

ماہرہ برقع پہنے گی تو ڈانس کیسے کریگی ؟ جواد احمد تنقید کی زد میں

ہنی سنگھ کی کنسرٹ کے دوران نازیبا جملے بولنے پر معافی

ہالی ووڈ اداکار جانی ڈیپ کی بیٹی نے کمائی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا

نورا فتحی کا مراکش کے فٹبال سٹیڈیم میں اپنے گانے پر ڈانس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak